Falsuri grosolane la practica de vară!

Pentru multe facultăţi se ştie că practica de vară constituie un fel de n-ar mai fi. Trebuie să recunoaştem că ceea ce ar fi trebuit să reprezinte pentru mulţi studenţi un prilej ideal de educare/perfecţionare s-a transformat, de fapt, într-o vacanţă prelungită. Dar cum practica în învăţământul superior, într-o serie de facultăţi, este obligatorie, studenţii caută fel şi fel de soluţii pentru a intra în posesia unor dovezi (adeverinţe) cum că ar fi urmat cursurile de practică. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, prof. univ. dr. Corneliu Amariei, a decis să „revoluţioneze” acest sistem şi să reintroducă în sistemul de învăţământ „adevărata” practică de vară. „Este un prilej ca studentul să înveţe lucruri noi sau să-şi perfecţioneze cunoştinţele acumulate în timpului anului universitar. Am plecat de la ideea rezultatelor dezastruoase de la examenul de bacalaureat de anul acesta. Vrem să nu se repete aceste rezultate catastrofale şi în învăţământul superior, aşa că ne dorim o pregătire a studenţilor cât mai bună. Trebuie să găsim o metodologie de practică cât mai bună, astfel încât ea să nu mai fie o bătaie de joc”, a declarat decanul prof. univ. dr. Amariei. El a făcut referire la modul de obţinere a adeverinţelor de practică, „cu ajutorul unei mici atenţii”, fără ca studentul să calce pragul vreunui cabinet dentar în toată perioada practicii de vară. Personal, decanul a efectuat câteva verificări, mergând în câteva dintre cabinetele dentare pe care unii studenţi le-au menţionat ca fiind „obiective” de lucru pentru ei. „Am fost în Tulcea şi am constatat că studenţii care au spus că fac practică acolo nu erau la cabinet, medicii nici nu auziseră de ei măcar. Am aflat că erau în vacanţă în Grecia sau Germania sau erau la plajă, în niciun caz nu erau la practică”, susţine decanul. Profesorul nu mai acceptă nici în ruptul capului aşa ceva şi, din această vară, pentru prima oară de la Revoluţie, a decis implementarea unui sistem care monitorizează atent fiecare zi de practică a studenţilor, dar şi un sistem care îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe al viitorilor dentişti care urmează cursurile Facultăţii de Medicină Dentară din Constanţa. Mai exact, pentru fiecare student există un dosar în care sunt menţionate fişele pacienţilor, pe zile, arătându-se fiecare procedeu medical învăţat şi aplicat. „Noi, prin sondaj vom controla. A fost chiar constituită o comisie de practică ce a verificat acest lucru”, a adăugat profesorul.

PREMIERĂ. Pentru ca orele de practică să nu se transforme în ore plictisitoare pentru viitorii dentişti, decanul a decis, în premieră în România, introducerea unor chestionare de evaluare săptămânală. Fiecare student a avut posibilitatea să-şi exprime opţiunea vizavi de activitatea didactică, de modul de derulare a orelor de practică. Unii s-au plâns că n-au anumite materiale de lucru, alţii că sala unde lucrează este lipsită de un aparat de aer condiţionat etc. Doleanţele câtorva studenţi au putut fi rezolvate. Dacă în alte judeţe, dar şi în alte ţări, studenţii reuşesc cu greu să-şi găsească pacienţi, fiind necesare numeroase semnături, la Constanţa, spune decanul, sunt numeroşi oameni săraci care au probleme serioase cu dantura, astfel că fiecare student are posibilitatea să lucreze pe pacienţi în mod individual. Mai mult decât atât, Facultatea de Medicină din Constanţa se poate lăuda cu un număr impresionant de unităţi dentare, acele scaune dotate specific.

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ CONSTANŢA A DEPĂŞIT DE ZECE ORI NORMATIVELE ARACIS (AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR – n.r.) REFERITOARE LA BAZA MATERIALĂ

Tot în premieră, la Constanţa repartiţia studenţilor a fost făcută de către reprezentanţii Societăţii Studenţilor de la Medicină Dentară. Decanul Facultăţii de Medicină Dentară din cadrul Universităţii „Ovidius” nu este de acord ca practica să fie făcută de studenţi în alte localităţi, mai ales că s-a demonstrat că aceasta nu este, în fapt, făcută.