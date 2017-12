Familia Hânsă, cercetată într-un nou dosar

SECHESTRU. Afacerile familiei Hânsă se află din nou în atenţia anchetatorilor. Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia verifică în prezent două contracte derulate de Primăria Cernavodă, în perioada în care Gheorghe Hânsă era edilul urbei. Este vorba despre contracte încheiate de administraţia locală cu societăţile SC Concer Plus SRL şi SC Euro Sortare SRL, ultima dintre ele administrată de Tiberiu Marius Hânsă, nimeni altul decât fiul fostului primar din Cernavodă. Concret, procurorii spun că există suspiciuni legate de cantitatea de agregate de carieră achiziţionate de Primăria Cernavodă de la cele două firme, pentru pietruirea unor drumuri. În acest sens, o echipă de experţi verifică la ora actuală “dacă există concordanţă între cantitatea de material decontată de Primărie şi livrată prin cele două societăţi şi cea efectiv pusă în operă”, se arată într-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia cotidianului “Telegraf”. De asemenea, spun procurorii, se fac cercetări pentru a se stabili dacă există un prejudiciu adus bugetului local şi cât de mare este acesta. Anchetatorii spun că edilul Gheorghe Hânsă, fiul acestuia şi administratorul firmei SC Concer Plus SRL, Mihai Adam, au fost audiaţi în acest dosar şi “declaraţiile acestora sunt în mare parte contradictorii”. În plus, procurorul de caz a dispus luarea măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar asupra bunurilor tuturor învinuiţilor. Expertiza a fost dispusă de procuror ca urmare a constatărilor Gărzii Financiare Centrale şi ale ANAF, care “evidenţiau multiple nereguli economico – financiare în sectorul administrativ al Primăriei Cernavodă, pe perioada mandatului 2005 – 2008 al învinuitului Gheorghe Hânsă”, după cum se arată în acelaşi comunicat. Nu mai puţin de zece persoane sunt cercetate în dosar pentru asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni şi delapidare în diferite forme de participaţie.

UZ DE FALS. Amintim că, în luna februarie, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cernavodă l-au trimis în judecată pe Tiberiu Marius Hânsă, fiul fostului primar al oraşului Cernavodă, sub aspectul comiterii infracţiunii de uz de fals. În acelaşi dosar au mai fost trimişi în judecată Victoria Georgescu şi Roxana Nicoleta Hristu, pentru fals intelectual, Elena Luminiţa Cocuz, pentru uz de fals, şi Gheorghe Hemeş, fostul viceprimar al oraşului Cernavodă, pentru instigare la fals intelectual. Anchetatorii spun că cercetările în acest caz au pornit după ce, pe 4 noiembrie 2008, un consilier local, respectiv Dumitru Chivu, a sesizat faptul că au fost eliberate certificate fiscale pentru două societăţi comerciale, Eurosortare SRL şi Termir Com Elena SRL, prin care se menţiona faptul că acestea nu au datorii la bugetul local cu toate că realitatea era cu totul alta. În baza acestei reclamaţii, anchetatorii au descoperit că primul abuz a fost comis la începutul anului 2006. Tiberiu Hânsă a solicitat atunci Primăriei Cernavodă, în calitate de administrator al Eurosortare SRL, un certificat fiscal pentru a putea participa la o licitaţie publică. Cu toate că firma avea datorii în valoare de aproape 800 de lei, acesta a primit actul cerut cu specificaţia „fără datorii“, iar dosarul a fost acceptat la licitaţie de angajaţii Primăriei Cernavodă. Cea de-a doua ilegalitate se pare că a fost comisă în anul 2007. Elena Luminiţa Cocuz, în calitate de administrator la SC Termir Com Elena SRL, din Cernavodă, a solicitat Primăriei Cernavodă eliberarea unui certificat fiscal pentru intabularea unei clădiri. Pentru că funcţionara Roxana Nicoleta Hristu a refuzat să emită acest act întrucât firma avea datorii, Cocuz a apelat la viceprimarul Gheorghe Hemeş care a convins-o pe Hristu să emită actul cerut cu specificaţia „fără datorii“. În urma administrării probelor la dosar, magistraţii au dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ faţă de Roxana Nicoleta Hristu.

Am încercat să aflăm şi punctul de vedere al ex-primarului Gheorghe Hânsă în legătură cu acuzaţiile pe care i le aduc anchetatorii, însă acesta nu a fost de găsit.