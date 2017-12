Familia Ionescu cântă „Anotimpurile“ vivaldiene „acasă“

După cum şi-a obişnuit publicul de patru ani consecutiv, familia Ionescu revine în fiecare an la Constanţa, prilej cu care susţine un recital ce îl are în prim-plan pe cel mai tânăr membru al familiei, Tomas Ionescu. Talentatul violonist, care va împlini, în octombrie, abia... 14 ani, a fost şi la concertul de vineri, din foaierul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, capul de afiş al evenimentului muzical. Tânărului care studiază în Spania, la Conservatorul Profesional din La Coruna, i s-au alăturat mama sa, Despina Ionescu, la violă şi alţi profesionişti ai instrumentelor cu coarde: Adrian Totti - vioară, Carmen Nasse - vioară, Rodica Nurla - vioară şi Carmen Tegzeşiu - violoncel, precum şi pianistul Daniel Sărăcescu.

FINAL PE ACORDURI HIBERNALE Seara camerală s-a deschis cu o „Serenadă” de Mircea Chiriac şi a continuat, conform programului, cu „Dansurile româneşti” ale lui Bela Bartok şi cu Concertul pentru două viori în Re minor, de Johann Sebastian Bach. Seara a fost încheiată într-o notă tonică şi... răcoroasă, cu „Iarna” din ciclul de concerte „Anotimpurile”, de Antonio Vivaldi.

„Eu şi mama am ales acest repertoriu. Am încheiat cu „Iarna” lui Vivaldi deoarece până acum, la cele trei întâlniri anterioare, am cântat celelalte anotimpuri”, a spus Tomas Ionescu. Tânărul violonist a continuat: „Este foarte plăcut să vin aici, la Constanţa, deoarece acolo, departe, în Spania, nu are cum să nu-ţi fie dor de mare. Am fost emoţionat să cânt în faţa publicului constănţean, dar apoi emoţiile s-au risipit datorită atmosferei plăcute de aici”.

DIN ÎNSORITA SPANIE, DIN NOU ACASĂ „În fiecare vară, venim la Constanţa şi susţinem un recital. Eu sunt constănţeancă, am plecat de aici acum aproape 18 ani, în La Coruna, în Spania, unde cânt într-o mare orchestră simfonică. Cum venim aici în fiecare vară, în vacanţă, dăm şi un concert. În ultimii trei ani, am cântat la muzeu, iar acum am ales să cântăm la teatru. Eu am cântat aici, la Filarmonica „Marea Neagră”, la Operă”, a spus Despina Ionescu.

Pasiune pentru muzică

Născut în octombrie 1999, într-o familie de muzicieni, tânărul Tomas Ionescu a început de timpuriu studiul viorii, sub atenta îndrumare a mamei sale, violonista Despina Ionescu, membră a Filarmonicii „Marea Neagră”. Talentul şi capacitatea de stăpânire a tehnicii violonistice au făcut ca, la opt ani, Tomas Ionescu să fie înmatriculat la Conservatorul din La Coruna. În paralel cu vioara, tânărul studiază şi pianul. Ca solist, dar şi ca membru în grupuri camerale, tânărul a concertat în mai toate oraşele importante ale Galiciei (Spania).