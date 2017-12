Familia lui Carradine cere ajutorul FBI pentru anchetarea morţii actorului

Familia actorului american, care a fost găsit decedat în camera sa de hotel din Bangkok, cere ajutorul autorităţilor americane şi FBI-ului pentru anchetarea morţii acestuia, ca urmare a rapoartelor contradictorii despre modul în care trupul lui David Carradine a fost descoperit. Actorul, în vîrstă de 72 de ani, juca în filmul francez ”Strech”, în regia lui Charles de Meaux, produs de societatea franceză MK2, decesul său survenind chiar cu trei zile înainte de încheierea filmărilor.

Protagonistul seriei Kung Fu şi al filmelor ”Kill Bill”, de Quentin Tarantino, a fost găsit mort, dezbrăcat complet, în hotelul de lux Nai Lert Park din centrul capitalei Thailandei. Iniţial, poliţia a invocat o posibilă sinucidere, apoi vehiculîndu-se varianta unui accident autoerotic. Mark Geragos, avocatul care îl reprezintă pe fratele actorului, Keith Carradine, a declarat că familia a înaintat o cerere către FBI, cerîndu-le anchetatorilor să ia legătura cu autorităţile thailandeze cu privire la anchetă. Au apărut rapoarte contradictorii, iar natura acestora a neliniştit familia. Speculaţiile privind moartea lui David Carradine au explodat după ce trupul său a fost descoperit de către o cameristă, în dulapul camerei hotelului de lux Nai Lert Park. În timp ce medicii legişti aşteaptă rezultatele testelor toxicologice, mass-media thailandeză a invocat ca posibile cauze ale decesului sinuciderea sau un act sexual care a luat o întorsătură urîtă şi care ar fi putut produce asfixierea. O serie de rapoarte arată că actorul avea o sfoară în jurul gîtului şi a organelor genitale, în timp ce altele speculează faptul că acesta avea mîinile legate la spate. În plus, s-a găsit amprenta unui picior pe patul actorului, ceea ce ar dovedi că David Carradine nu era singur în cameră, fiind vorba despre un act sexual şi nu despre masturbare. ”La ora actuală interogăm mai mulţi martori. Va dura circa trei săptămîni pînă vom obţine rezultatele testelor şi vom putea spune ce s-a întîmplat”, a declarat colonelul de poliţie Somprasong Yentuam, precizînd că, din punctul său de vedere, asfixierea este, cel mai probabil, cauza morţii actorului. Trupul neînsufleţit al lui David Carradine a fost transportat la Los Angeles, sîmbătă dimineaţă, informaţie confirmată şi de avocatul familiei. Văduva actorului, Annie Bierman, cu care s-a căsătorit în 2004, plănuieşte să îi facă o autopsie independentă. În schimb, o serie de afirmaţii ale fostei soţii a starului, actriţa Marina Anderson, în vîrstă de 56 de ani, par să încline balanţa spre varianta unui accident autoerotic. Aceasta a mărturisit că i s-a cerut în mod repetat de către fostul ei partener să ia parte la partide de sex deviante. Marina Anderson a declarat că fostul ei soţ ”manifesta, în mod repetat, un comportament sexual deviant, care i-ar fi putut fi fatal”. Chiar în actele de divorţ din 2003, actriţa recunoaşte că refuzul ei de a se angrena în jocurile sexuale ale partenerului ei a cauzat ruperea mariajului.

Pe de altă parte, actori şi regizori cunoscuţi îşi exprimă regretul la aflarea veştii dispariţiei lui David Carradine. Astfel, regizorul Martin Scorsese s-a declarat profund întristat, considerînd că a fost ”un actor cu un talent unic”. ”Ne-am cunoscut cînd am făcut ’Boxcar Bertha / Jaf la drum de fier’ împreună, cu aproape 40 de ani în urmă. Am amintiri foarte plăcute legate de timpul petrecut împreună în acel film. David a fost un colaborator minunat, un actor cu un talent unic şi cu o personalitate minunată. Iubea filmele, să joace în filme, să facă filme şi era extrem de generos”, a declarat Martin Scorsese. ”David este unul dintre primii actori alături de care am jucat la începutul carierei mele şi una dintre cele mai apropiate persoane mie. Mă gîndeam de cîteva zile să îl sun şi îi sfătuiesc pe toţi cei care se gîndesc să vorbească cu cei apropiaţi, să o facă atît timp cît mai pot. Am atîtea amintiri frumoase cu David încît nu aş şti de unde să încep să le povestesc”, a afirmat şi actorul Michael Madsen, care a jucat alături de David Carradine în ”Kill Bill”.

Nepoata lui David Carradine, actriţa Martha Plimpton, l-a descris drept ”punctul de legătură al familiei”. ”Ne va fi tuturor dor de el şi mulţumim tuturor pentru cuvintele de susţinere pe care ni le-au transmis”. David Carradine făcea parte dintr-o venerabilă familie de actori de la Hollywood, care îi include pe tatăl său, John Carradine şi pe fraţii săi, Keith şi Robert Carradine.