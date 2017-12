Familia lui Marc Zuckerberg nu renunţă să muncească

Averea familiei lui Mark Zuckerberg ajunge la 17,5 miliarde de dolari iar rudele fondatorului Facebook ar putea să renunţe la meseriile pe care le au, dar preferă să aibă în continuare o viaţă obişnuită. Mama şi tatăl lui Mark Zuckerberg deţin un cabinet stomatologic din anul 1978, cu mult înainte de înfiinţarea Facebook. De luni până vineri, medicul stomatolog Ed Zuckerberg, tatăl lui Mark, se prezintă la cabinet, pentru a trata pacienţi. Cunoscut şi ca ”Doctorul Fără Durere”, Ed Zuckerberg refuză să renunţe la carieră, pe care o numeşte copilul lui. La rândul său, mama lui Mark Zuckerberg, Karen, este psihiatru, dar se ocupă de afacerile cabinetului medical în care profesează soţul său.

Cândva, fondatorul Facebook era cunoscut drept ”cel mai sărac om bogat”, trăind într-o casă închiriată, ca un student, chiar dacă avea o avere de miliarde. Casa familiei Zuckerberg a rămas la fel de decenii, cu puţină mobilă, o bucătărie mică, iar singurul lux evident sunt fotoliile în stilul scaunelor de cinema, montate în faţa unui televizor mare. Ed Zuckerberg nu s-a atins nici de cele două milioane de acţiuni pe care fiul lui i le-a dăruit în semn de mulţumire că l-a ajutat să înfiinţeze afacerea, un dar pe care iniţial l-a refuzat. Acum, acţiunile valorează în jur de 60 de milioane de dolari. Ed Zuckerberg a spus că fiul lui s-a descurcat bine în viaţă, dar el nu ştie ce a făcut atât de bine ca părinte. ”Ai copii de succes iar oamenii îşi doresc să-ţi copieze reţeta. Dar nu am făcut ceva special. Cel mai bun lucru pe care îl pot spune este că îţi doreşti pentru copiii tăi să aibă un anumit traseu în viaţă dar se poate ca viaţa să le rezerve un alt drum. Trebuie să-i încurajezi să-şi urmeze pasiunile. Şi trebuie să le acorzi mai mult timp lor decât oricărui alt lucru”, a explicat acesta.

Sora lui Mark Zuckerberg, Arielle, este manager al unei companii din San Francisco. O altă soră a lui, Donna, urmează un doctorat la Universitatea Princeton şi are un blog despre mâncare. Singura din familie care pare să nu aibă succesul pe care îl au copiii familiei Zuckerberg este Randy. Aceasta a părăsit, în august, postul de director de marketing, pentru a-şi înfiinţa propria companie socială de media, R to Z Studios. Dar cariera ei a luat o întorsătură negativă după reality show-ul despre viaţa tehnologică a zonei San Francisco. Criticii au avut opinii negative la adresa show-ului. Aceasta are şi un copil, pe nume Asher, cu soţul ei, Brent Tworetzky, care lucrează pentru un magazin online de cărţi.