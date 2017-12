Familia Regală sprijină fondarea unui Panteon românesc

Regele Mihai a transmis Academiei Române, printr-o scrisoare, că Familia Regală a României sprijină proiectul de construire a unui Panteon, care să onoreze personalităţi din viaţa culturală şi ştiinţifică a ţării. „Ideea (n.r. de fondare a Panteonului României) izvorîtă din însuşi testamentul strămoşului nostru, Regele Carol I, fondatorul Familiei Regale şi al statului român modern, suveran şi independent, îşi va găsi astfel împlinirea\", arată Regele Mihai în scrisoarea sa, datată 1 decembrie. Regele Carol I a vorbit în testamentul său despre o viitoare construcţie a unui Panteon românesc. „Cer ca trupul meu să fie aşezat la Mînăstirea Curtea de Argeş, atunci cînd se va construi un Panteon se va decide dacă mă vor strămuta sau voi rămîne acolo\", spune un pasaj din testamentul defunctului Rege al României. De asemenea, Carol I a indicat şi un loc pentru amplasarea acestui Panteon, deasupra Bisericii Cărămidari (Cărămidarii de Jos). Academia a propus ca sediu pentru viitorul Panteon fostul Crematoriu „Cenuşă\", aflat în aceeaşi zonă, în cartierul Tineretului, pe lîngă Parcul Carol.

Academia Română a lansat în cadrul sesiunii de săptămîna trecută, dedicată împlinirii a 90 de ani de la Marea Unire, proiectul înfiinţării unei instituţii de reprezentare naţională, care să se numească, într-un spirit de tradiţie europeană, Panteonul României. El va include personalităţi din viaţa cultural-ştiinţifică a ţării: scriitori, artişti, oameni de ştiinţă, istorici, inventatori, oameni politici, mareşali ai României, comandanţi de mari unităţi militare, figuri reprezentative ale mişcării naţionale de Rezistenţă sau înalţi ierarhi. Prezidiul Academiei a început demersurile pentru înfiinţarea unei fundaţii care să se ocupe de proiect. Construirea Panteonului, care ar putea începe în primăvara anului 2010, va fi finanţată prin donaţii şi nu se va apela la bugetul de stat. Academia a estimat că Panteonul României va costa circa 50 de milioane de euro.

Regele Mihai numeşte iniţiativa Academiei „un demers fundamental, care va adăuga o piatră în plus la temelia statalităţii româneşti, adînc încercată în ultimii şaptezeci de ani\" şi anunţă sprijinul Familiei Regale. „O dată în plus, instituţiile noastre, născute în acelaşi an de graţie, 1866, duc mai departe valori comune”, încheie Regele Mihai.