Familia regretatei prinţese Diana şi-a scos la licitaţie o parte din tablouri

Un tablou al pictorului flamand Peter Paul Rubens, scos la licitaţie de familia regretatei prinţese Diana, a fost vândut marţi, la licitaţie, pentru suma de nouă milioane de lire sterline (13,68 milioane de dolari). Tabloul ”A Commander Being Armed for Battle” a fost pictat în 1613 sau 1614, iar Casa Christie\'s, care l-a vândut în cadrul licitaţiei Old Masters, organizată la Londra, l-a descris ca fiind unul dintre cele mai importante semnate de Rubens aflate încă pe teritoriul britanic. O parte dintre criticii de artă susţin că bărbatul cu barbă care apare în tablou este împăratul Carol al V-lea al Franţei, iar Casa Christie\'s evaluase pictura la o sumă cuprinsă între 8 şi 12 milioane de lire sterline (12-18 milioane de dolari). Tabloul s-a aflat în reşedinţa familiei Althorp timp de mai bine de 200 de ani. O altă pânză de Rubens, ”Masacrul inocenţilor”, a fost vândută pentru 49,5 milioane de lire sterline (75,16 milioane de dolari) în timpul unei licitaţii organizate de Casa Sotheby\'s la Londra, în 2002, acest tablou deţinând recordul de preţ pentru unul aparţinând marilor maeştri.

La licitaţia de marţi, fratele prinţesei Diana, Earl Spencer, a vândut şi tabloul ”King David”, semnat de artistul baroc Il Guercino, pentru 5,2 milioane de lire sterline (7,9 milioane de dolari). Tablourile incluse în această licitaţie au fost vândute pentru suma totală de 42,3 milioane de lire sterline (64,23 milioane de dolari).