Familie de delfini în Portul Tomis

Constănţenii şi turiştii ieşiţi sîmbătă la plimbare în Portul Tomis au admirat o familie de delfini care poposise în bazinul portuar. Echipele de monitorizare ale Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin - Oceanic-Club, coordonatoarea programului „Delfinii în criză!/Dolphins in Distress!” au fost anunţaţi şi s-au deplasat la faţa locului. Au înregistrat, în bazinul Portului Tomis Constanţa, prezenţa a trei exemplare de delfini, doi adulţi (mascul şi femelă) şi un subadult, din specia Delphinus delphis. „În bazinul Portului am semnalat şi prezenţa unui banc de chefali, peşti ce fac parte din meniul acestor mamifere. Familia de delfini a fost semnalată în incinta portului sîmbătă, începînd cu orele şapte dimineaţa şi au fost monitorizaţi pe parcursul a şase ore de unul dintre voluntarii Oceanic-Club. De asemenea, am efectuat înregistrări fotografice ale evoluţiei lor în bazinul portuar. Avînd în vedere că ar fi posibil, aşa cum s-a mai întîmplat, ca cei trei să nu regăsească ieşirea, Oceanic-Club pregătise o echipă de scafandri, biologi şi veterinari care să intervină pentru direcţionarea delfinilor către marea deschisă. Din fericire, ieri, în jurul după-amiezii, familia de delfini a reuşit să iasă din bazinul Portului”, a declarat biolog Răzvan Popescu-Mirceni, directorul coordonator al Oceanic-Club.