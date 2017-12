Familii inundate cu ţiţei

O dublă tragedie s-a abătut peste opt familii constănţene, care locuiesc pe strada Justiţiei, lângă depozitele deţinute de societăţile Oil Terminal şi Eco Petroleum. Pe lângă apele care le-au invadat gospodăriile după ploile torenţiale de la sfârşitul săptămânii trecute, aceştia s-au uitat neputincioşi cum grădinile le erau invadate de valuri de produse petroliere. „Joi seara, când ploaia a devenit mai puternică, ne-am pomenit cu apa în curţi. Nu am văzut şi păcura, pentru că era întuneric. Abia vineri dimineaţă am văzut că deasupra apei era un strat gros de păcură”, a declarat una dintre locatarele din zonă. Ea a adăugat că locuieşte pe strada Justiţiei din 1962, dar este prima dată când s-a întâmplat ca, în urma ploilor, să li se umple curţile cu produse petroliere. O altă locatară, Iaşar Islam, care a avut ghinionul ca apa poluată să-i intre în locuinţă, nu ştie cum va face să scoată mirosul puternic de combustibil din casă. „Dacă era numai apă, ne descurcam, pentru că apa se usucă. Dar aşa, ce să facem? Avem vecini care au grădini şi aveau plantate câteva legume, roşii, ceapă. Acum s-au dus toate. În plus, nora mea are doi copii mici. Cum o să stea ei în mirosul ăsta?”, se întreabă, revoltată, femeia.

• 100.000 LEI AMENDĂ • Angajaţii de la Oil Terminal au demarat deja acţiuni de curăţare a zonei şi de depoluare a curţilor şi caselor afectate. Potrivit directorului societăţii, Silviu Wagner, depozitele pe care Oil Terminal le deţine în zonă au fost închise de mai mulţi ani. „Pentru poluarea cu hidrocarburi nu ne facem noi vinovaţi, ci vecinii de la Eco Petroleum. Este o culpă comună. Reţeaua noastră de canalizare a defulat şi i-a inundat pe localnici cu apă. Din cauza ploilor abundente, rezervoarele Eco Petroleum au reversat în sistemele noastre de canalizare şi s-a produs poluarea cu hidrocarburi, însă aceasta nu este vina noastră”, a declarat Silviu Wagner. El a precizat că s-a întâlnit deja cu reprezentanţii Eco Petroleum pentru a vedea cum anume îi pot ajuta pe localnicii afectaţi. Din nefericire, directorul Eco Petroleum, Grigore Georgel Grigore, nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere, având telefonul închis. Cazul a intrat şi în atenţia reprezentanţilor Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), care a dispus efectuarea unei anchete. „Am impus măsura curăţării zonei, prioritare fiind curţile şi casele locuitorilor afectaţi. După ce vom avea rezultatele finale ale anchetei vom dispune şi sancţiunile care se impun. În aceste cazuri, amenda poate ajunge chiar şi până la 100.000 de lei noi sau un miliard lei vechi”, a declarat comisarul şef al GNM, Vasile Petro. El a adăugat că, în urma ploilor de săptămâna trecută, s-a mai înregistrat o poluare cu produs petrolier într-o vale, situată între localităţile Cumpăna şi Lazu. Şi în acest caz, ancheta este în plină desfăşurare, urmând să fie identificat poluatorul.