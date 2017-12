Fan premiat pentru că şi l-a tatuat pe Michael pe tot spatele!

Dintre cele 100 de persoane din Constanţa şi Bucureşti care s-au înscris la preselecţia online organizată de artizanii concertelor lui Earnest Valentino în România, Rew Events, doar două au fost desemnate câştigătoare. Ele se numesc Raluca Avram şi Mirela Ioan, ambele din capitală. Prima va fi cea care va urca pe scenă alături de sosia oficială a lui Michael Jackson şi vor dansa împreună pe coregrafia hitului „The way you make me feel”, în timp ce Mirela va fi fericită… pentru că va avea acces în culise.

Concursul s-a desfăşurat până la data de 17 ianuarie şi s-a adresat fanilor regratatului cântăreţ din Constanţa şi capitală. Conform regulamentului competiţiei, câştigătorul are şansa de a dansa pe scenă, pe coregrafia melodiei: “The way you make me feel”, alături de Earnest Valentino, la concertul pe care acesta îl va susţine în capitală, peste două zile. Pentru a convinge juriul, participanţii la preselecţie au trebuit să răspundă la întrebarea: „De ce crezi că esti cel mai mare fan Michael Jackson?” şi să ataşeze o fotografie reprezentativă cu ei imitându-l pe megastar. Pentru că fanii de la malul mării nu au răguşit ţipând la vestea că vor putea dansa alături de sosia lui Michael, surpriza a venit din Bucureşti, unde o tînără a convins juriul că Earnest Valentino nu este singur pe lume în modul extrem de a-şi manifesta obsesia pentru regretatul artist. Raluca Avram are 26 de ani şi este stewardesă. Este fan Michael Jackson din copilărie şi a declarat că poate imita orice mişcare a megastarului. Ideea de a urca pe scenă alături de Earnest Valentino i-a stârnit interesul, iar în ultimele două săptămâni a renunţat la costumul sexy de stewardesă şi a început să repete serios mişcările adecvate hit-ului „The way you make me feel”. În privinţa Mirelei Ioan, juriul a fost impresionat doar de tatuajul imens de pe spatele tinerei, care îl reprezintă pe Michael cu aripi de înger. Impresionat... plăcut de această formă deviantă a Mirelei de a-şi manifesta mai mult decât o preferinţă muzicală, Claudiu Matei, reprezentant Rew Events, a declarat, cu perspicacitatea unui manager care nu poate decât să încurajeze astfel de idolatrii care alimentează industria show-biz-ului de pretutindeni: „Există altă dovadă mai elocventă a faptului ca Mirela e cel mai mare fan al lui Michael? Iniţial am vrut să o desemnăm câştigătoare din simplul motiv că am rămas înmărmuriţi când am văzut dovada dragostei faţă de megastar, tatuajul imens de pe spatele ei, reprezentându-l pe îngerul Michael. Fanul perfect, pentru idolul perfect, am spus noi. Însă am avut o mică problemă: Mirela a spus că nu vrea să urce pe scenă, dar că şi-ar dori nespus de mult să îl admire pe Earnest din backstage”. Sosia lui Michael va ajunge mâine în România, urmând ca pe 23 ianuarie, de la ora 01.00, să susţină un show în club Fratelli din capitală.