Fan shop-ul campioanei României, Farul Constanța, lansat în hipermarketurile Auchan din Constanța

Începând din această săptămână, zeci de produse oficiale ale clubului de fotbal FC Farul Constanța, campioana actuală a României, sunt disponibile în hipermarketurile Auchan Vivo și City din Constanța, în zone dedicate din magazine. În plus, vizitatorii Auchan Vivo vor avea surpriza de a vedea expus originalul cupei de campioană a României, câștigată în acest an de Farul. Trofeul de 58 cm înălțime și 5,2 kg greutate este realizat dintr-un aliaj specific monetar și placat cu argint.

Începând din 9 iulie, suporterii echipei constănțene, dar si turiștii care vin la mare, vor putea regăsi în fan shop-urile din Auchan Constanța o gamă variată de suveniruri oficiale ale clubului Farul Constanța. În gamă se regăsesc articole precum: tricouri din echipamentul oficial al echipei, dar și alte modele noi, eșarfe, șepci, precum și agende, căni, halbe, brățări, brelocuri, perne de călătorie, perne decorative, fanioane, dar și un model de body pentru bebeluși. Mai mult, în perioada 9 – 31 iulie, membrii MyCLUB Auchan au parte de 10% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate la achiziția produselor Farul.

Inaugurarea fan shop-ului din Auchan Vivo a avut loc duminică, 9 iulie 2023, în cadrul unui eveniment la care au luat parte reprezentanți ai Farul Constanța, respectiv Gheorghe Popescu, președintele Farul, Tiberiu Curt, vicepreședinte Farul, Ionuț Larie, căpitanul echipei, Costin Mega, director de Marketing la Farul, alături de reprezentanți ai Auchan – Mădălina Ene, director zonă de viață Constanța și Tiberiu Dănețiu, director marketing Auchan România.

„Ne bucurăm că Auchan a avut încredere în proiectul nostru, în Academia Hagi și în clubul Farul. Nu știu dacă este întâmplător sau nu, dar performanțele noastre au început să crească de când am început să fim alimentați de către Auchan: am terminat pe locul 7 în primul an, apoi pe locul 5 și în acest an am ieșit campioni. Acest fan shop reprezintă un nou pas către apropierea de suporterii noștri pe care îi dorim în număr cât mai mare și pe care îi așteptăm să descopere produsele‘’, a precizat Gheorghe Popescu, președinte Farul Constanța.