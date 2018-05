Fanii lui Bachus au inundat șoselele Constanței. Ce au pățit

Deși repercusiunile sunt grave, șoferii constănțeni nu încetează să folosească autoturismul pentru a se deplasa, deși sunt amețiți bine de aburii alcoolului. Așa se face că polițiștii de la Rutieră trag pe dreapta din ce în ce mai mulți conducători auto, fani ai lui Bachus.

Potrivit buletinului de presă, la data de 20 mai, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 27 de ani, din localitatea Cobadin, județul Constanța, care a condus un autoturism pe raza localității Viișoara, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În aceiași zi, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din localitatea Pietreni, județul Constanța, care a condus un autoturism pe șoseaua Peșterii, din localitate, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Mai mult, oamenii legii au descoperit un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe strada Ștefan Panaitescu din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.

La data de 21 mai, polițiștii din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au prins un tânăr, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Chirnogeni, județul Constanța, care a condus un autoturism pe raza localității, având permisul de conducere reținut și fiind sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au condus persoanele în cauză la spital pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

Infracțiunile rutiere nu s-au oprit aici. La data de 21 mai, polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au depistat un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din localitatea Nicolae Bălcescu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Primăverii, din localitate, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Polițiștii din cadrul Secției 2 Rurală Mihail Kogălniceanu au tras pe dreapta un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din Năvodari, care a condus un autoturism pe raza localității, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Persoana în cauză a refuzat prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

În aceste cauze, polițiștii constănțeni au întocmit dosare penale.