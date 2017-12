Fanteziile erotice ale lui John Lennon

O casetă audio conţinînd o înregistrare cu John Lennon a ieşit recent la lumină, transcrierea dialogului urmînd să facă parte din noua biografie intitulată “John Lennon: The Life” redactată de scriitorul Philip Norman. Cartea este subiectul criticilor vehemente din partea fanilor, a lui Sir Paul McCartney şi al lui Yoko Ono, deoarece dezvăluie, printre altele, că John Lennon şi-ar fi dorit o relaţie gay cu colegul său de trupă şi ar fi avut fantezii erotice cu propria sa mamă. Înregistrarea datează din 5 septembrie 1979 iar vocea, atribuită lui John Lennon, declară: “Mi-am adus aminte de momentul cînd i-am pus maică-mii mîna pe piept. Se petrecea cînd aveam vreo 14 ani. Am chiulit într-o zi de la şcoală şi am rămas acasă. Stăteam amîndoi în pat şi mă gîndeam: “Oare ar trebui să fac şi altceva?” Mă gîndesc că ar fi trebuit să încerc, dacă mi-ar fi permis”.

Transcrierea casetei a fost publicată de curînd în tabloidul “The Sun”. Philip Norman, autorul biografiei, a declarat la rîndul său: “Lucrurile astea nu sînt ceea ce vor oamenii să audă, dar sînt adevărate. John avea o personalitate complexă, chiar de mic copil. Înregistrarea este sută la sută autentică; nu a fost făcută pentru a fi lansată către public, dar acum ea a ajuns la urechile tuturor”, a mai completat scriitorul.