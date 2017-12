Fantoma, aurul şi medgidioţii

În cartierul Ali Baba din Medgidia, scena pe care fantoma Ghiulten a performat timp de două luni de zile, e încă zarvă mare. Amintim că locuitorii cartierului Ali Baba s-au declarat terorizaţi de un fenomen pe care, din prea puţină ocupaţie şi prea multă imaginaţie, l-au identificat ca fiind o fantomă. Printre obiceiurile descrise ale “fenomenului” se află şi bîntuitul, pe care Ghiulten îl folosea în exces. Cînd le era lumea mai dragă, localnicii din Ali Baba se trezeau, chipurile, ciupiţi sau pălmuiţi, îşi găseau obiectele mutate din loc, auzeau tot felul de zgomote suspecte, cu alte cuvinte, erau pradă a ceea ce se cheamă un bîntuit sănătos. Nemaifăcînd faţă manifestărilor paranormale, medgidioţii, în frunte cu Enver Ali Memet, fratele moartei, s-au plîns diverselor foruri oficiale, care au încercat (şi au reuşit!) să facă abstracţie de o atare absurditate. Singurul care şi-a plecat urechea la necazul locuitorilor a fost liderul comunităţii musulmane de acolo, Metin Cerchez, care i-a ajutat, scoţîndu-i din jungla legislativă în care se rătăciseră şi aducîndu-i la lumină, în cimitir, pentru a dezgropa trupul lui Ghiulten şi a se convinge că aceasta nu era strigoi şi, deci, nu putea bîntui! După ce cadavrul femeii a fost dezgropat în prezenţa a peste 200 de localnici, după ce i s-a făcut slujbă religioasă, iar medgidioţii s-au convins că cele 52 de zile de stat sub pămînt au adus trupul celei ce-a fost Ghiulten într-un stadiu convenabil de putrefacţie, localnicii s-au liniştit. La cîteva zile după acest episod, şoaptele cartierului au început din nou. Fantoma nu-şi găsise liniştea, aşa cum sperau peste 250 de suflete, ci bîntuia - şi o face încă, dar cu forţă înzecită. Acum tot cartierul este convins că fantoma nu va pleca pînă nu-şi va lua tainul de suflete (are şi o cantitate preferată: 3!). Şi pentru că orice comunitate are înţelepţii ei, nici cea a romilor musulmani din Ali Baba nu face excepţie. În acest context, unul dintre înţelepţii cartierului a emis ipoteza (firească în desfăşurarea abracadabrantă a poveştii) blestemului. Familia Memet, disperată, gata să creadă cu toată forţa în orice pare concret şi are legătură cu realitatea imediat înconjurătoare, şi-a adus aminte că Ghiulten a lucrat ca îngrijitoare la o bătrînă în Italia. De aici încolo, povestea se derulează asemenea unui scenariu slab de telenovelă. Întîmplarea, sau poate nu, a făcut ca bătrîna să moară în condiţii suspecte, iar fiul acesteia să fie preot catolic. Ghiulten, care ar fi asistat la moartea bătrînei (?!?), ar fi dispărut din casa şi viaţa familiei italiene cu o cantitate apreciabilă din averea bătrînei, respectiv, cu tot aurul familiei. Cum în poveste am introdus deja personajul preotului, pentru ca acesta să nu stea degeaba şi să abuzeze de răbdarea cititorului, a trîntit - cred bîntuiţii - nişte blesteme peste aurul furat de Ghiulten. Aceasta, fără să-şi dea seama de pericol, a adus aurul, cu tot cu blesteme, în cartierul Ali Baba din Medgidia, abătînd restriştea pe capul rudelor şi vecinilor săi. Chiar şi liderul comunităţii musulmane, Metin Cerchez este de părere că: „Aurul a fost citit. Este evident că preotul a blestemat-o pe Ghiulten. Problema este că pînă nu vor înapoia aurul, fantoma nu se va linişti. Acesta este secretul său ascuns”. (Să sperăm că nu va urma.)