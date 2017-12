Fantomele birocrației cer iarăși bani săracilor

De ce nu pot fi și-n România lucrurile la fel de simple ca-n Anglia, unde Fiscul a împărțit țara-n trei tabere - asistați social, sclavi cu salariu și impozite reținute la sursă și familie regală - Long live the Queen!? De ce trebuie să existe ordine ale ANAF care spun, în octombrie, că persoanele fără venituri datorează CASS, deși obligativitatea plății de către tot ce mișcă-n țara asta a contribuției de asigurări de sănătate a fost eliminată în februarie? Răspunsul e simplu - cu toți banii de la Banca Mondială și cu toată modernizarea și digitalizarea băgate cu forța pe gâtul funcționarilor de stat, poți să scoți Fiscul din birocrație. În niciun caz, însă, nu poți scoate birocrația din Fisc... Oricum, alarma este falsă. ANAF nu vrea CASS de la săraci, convingându-se, în cele din urmă, că unii români sunt, pe bună dreptate, ca Moromete - NU AU!

OF, OF! ANAF-ule, iar o iei razna! Și tocmai când ziceam că ți-a mai venit mintea la cap și că perfuzia cu milioane de euro de la Banca Mondială a început să-și facă efectul... Întru nou-îmbrățișata transparență decizională, Fiscul a trimis un mesaj în stil „reminder“, în care spune că „persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menționate la articolul 155 din Codul Fiscal datorează CASS“, după cum urmează - fie lunar, prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul (salariu de bază minim brut pe țară), cu obligația achitării timp de 12 luni consecutive (începând din luna în care se depune declarația); fie la data la care accesează servicii medicale în sistemul public, prin achitarea CASS pe șapte luni în urmă. În esență, ANAF a cerut iarăși bani de la săraci, pe principiul comunist că mai bine bagi la zdup zece nevinovați decât să existe șansa ca un singur vinovat să scape. Ce dă cu rest este că obligativitatea plății CASS de către toată suflarea a fost ELIMINATĂ, la începutul anului, imediat după declarația cinică a fostului secretar de stat în Finanțe Gabriel Biriș, care vroia să scoată la lumină cele trei milioane de fantome-persoane fizice și nu concepea că un român poate să trăiască jumătate de an fără niciun venit. În opinia sa, nu existau oameni săraci lipiți pământului, ci doar niște răi care se ascundeau de Fisc, nedeclarându-și veniturile.

CE S-A ÎNTÂMPLAT? Contactați de „Telegraf“, oficialii Agenției Județene a Finanțelor Publice (AJFP) au subliniat că nu e vorba de nicio OBLIGATIVITATE - „Din punctul de vedere al ANAF, dacă persoanele în cauză nu plătesc CASS, nu pățesc nimic. Neplata nu atrage nici penalizarea, nici înscrierea pe o listă a datornicilor. Problema lor apare atunci când vor servicii medicale în sistemul public. Atunci, fie achită contravaloarea lor, fie se înscriu în sistemul CASS, prin acoperirea contribuției pentru precedentele șapte luni“. Tot ce contează pentru persoanele defavorizate este politica primăriilor localităților în care stau, care pot lua sau nu în calcul CASS la acordarea ajutoarelor sociale.

ÎNTREBAREA DE 5,5 PUNCTE Dacă din februarie - martie și până acum nu s-a schimbat nimic, de ce spune totuși ANAF că persoanele fără venituri DATOREAZĂ această contribuție? Avem și o explicație! Comunicatul în cauză a fost redactat la începutul anului, când Codul Fiscal cerea 57 lei pe lună, drept CASS, de la tot românul. După isteria publică, legea s-a schimbat, dar funcționarii din Fisc au uitat să modifice comunicatul. După mai bine de șase luni, nimeni n-a mai stat să-l verifice, iar documentul a ieșit la lumină în toată splendoarea lui comunistă. Birocrație, frate! La final, hai să reamintim cine TREBUIE să plătească CASS - cei care au salarii, pensii, venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o firmă, venituri din cedarea în folosință a bunurilor, din investiții, activități agricole și alte surse, indemnizații de șomaj, pentru creșterea copilului și/sau pentru incapacitate temporară de muncă (ca urmare a unui accident de muncă) și ajutor de șomaj. Și cine NU e nevoit să achite? Tinerii de 18 - 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dacă nu au venituri. Și tinerii de până la 26 ani care provin din sistemul de protecție a copilului intră în aceeași categorie, câtă vreme nu muncesc și nu beneficiază de ajutor social. Lor li se adaugă femeile însărcinate, veteranii și văduvele de război, revoluționarii, persoanele cu handicap și bolnavii cu afecțiuni incluse în programul național de sănătate.