Fapte bune și experiențe cu daci și romani în „Școala altfel“

Elevii Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” din Constanța au derulat în această săptămână, la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros” din Constanța, activitatea ”În grădină am o floare”, în cadrul Strategiei Naționale pentru Acțiune Comunitară (SNAC). Coordonatorii activității sunt: profesorul psiholog Daniela Stroia, Laura Coman, Alina Leonte, Victoria Dorobanțiu, Cornelia Bujin în colaborare cu profesorii Gigi Stanciu, Simona Barbu, Alexandra Popescu, Carmen Vărăşteanu, Florian Stoica, Anca Apostolache, Georgian Apostolache. Scopul activității a fost ca elevii voluntari de la clasele a V-a D, a XII-a C și beneficiarii, elevi de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Albatros” din Constanța, să se reîntâlnească și să petreacă momente frumoase împreună. În cadrul activității, au fost plantați bulbi și plante cu flori, donate de clase primare ale Colegiului. Pentru a crea o atmosferă plăcută, voluntarii au organizat un flash-mob și au invitat elevii beneficiari li să se alăture, învățând împreună mișcările, în ritmul muzicii. Beneficiarii au primit cu mare bucurie această ocazie de a socializa, de a face mișcare și de a se distra. La final, zâmbetele și aplauzele au fost generale. ”Vremea frumoasă și programul „Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” ne-au oferit prilejul să desfășurăm această activitate împreună, în aer liber, să fim relaxați și să ne bucurăm”, a declarat prof. Daniela Stroia. Atât profesorii, cât și elevii participanți la activitate s-au simțit bine și au propus să se reîntâlnească în curând. De asemenea, în cadrul activităților programate în săptămâna ”Școala altfel”, 100 de elevi ai Liceului Tehnologic “Nicolae Dumitrescu” din Cumpăna, sub îndrumarea profesorilor Elena Oianu, Magdalena Ghica, Doina Lazarov, Cristina Costea, Andreea Şerban şi Sanda Deleanu, au petrecut o zi deosebită. S-au vizitat situri arheologice importante din judeţ, cum sunt Cetatea Tropaeum Traiani (Adamclisi), Cetatea Capidava, dar şi monumentul Tropaeum Traiani şi muzeul cu acelaşi nume. Scopul acestei “aventuri în timp” a fost promovarea culturii şi istoriei Dobrogei, clarificarea identităţii naţionale. Elevii au modelat în lut, au experimentat tehnici de luptă dacice şi romane folosind arme numite falx și sica (dacice), scuturi, confecţionate din lemn special pentru elevi, au tras cu arcul, au mâncat o supă tradiţională dacică cu linte, iar în final au urmărit dansul trupei Danais. Momentele frumoase au fost îmbogăţite de către managerul Danais, Octavian Manu, care le-a împărtăşit elevilor din istoria acestor locuri şi evenimentele istorice pe care le reprezintă.