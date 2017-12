Faptele bune ale lui Tom Cruise

A făcut multe greşeli la viaţa lui, după cum el însuşi mărturisea în urmă cu ceva vreme, dar şi lucruri bune. Iar una dintre deciziile de care Tom Cruise se declară mândru a fost luată în anii \'80, faţă de tatăl muribund. Starul din ”Born on the Fourth of July / Născut pe 4 iulie” nu şi-a cunoscut părintele prea bine. Thomas Cruise Mapother al III-lea, de meserie electrician, obişnuia să consume alcool şi să îşi agreseze soţia. Asta până când, nemaiputând suporta comportamentul soţului, mama actorului şi-a luat copiii şi dusă a fost. Deşi era un puşti la acea vreme, având doar 12 ani, Tom Cruise nu şi-a putut ierta părintele până în ceasul al doisprezecelea. ”Nu mai vorbisem cu el de mai bine de zece ani. Când am aflat însă că e pe moarte, am fost imediat să îl vizitez la spital. Ştia că greşise mult. A murit cu acest regret. Ştiam că este o tortură pentru el, aşa că i-am zis, atât: “Uite, e OK”. Nu puteam să trăiesc toată viaţa reproşându-mi şi regretând că nu m-am împăcat cu el...”, a declarat Tom Cruise.