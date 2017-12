Fără baloane umflate

Specialişti ai UE au decis, pentru siguranţa minorilor, să nu se mai accepte umflarea baloanelor sau să sufle în fluiere. Potrivit unei noi directive europene, părinţii nu mai au voie să-şi lase copiii să umfle baloane, motivul fiind că ei s-ar putea îneca cu ele, scrie The Telegraph. În ciuda faptului ca baloanele, fluierele sau jocurile cu piese magnetice fac deliciul oricărei petreceri de copii, oficialii europeni au decis că acestea sunt prea riscante pentru micuţi. Legislaţia europeană va impune, de altfel, fabricanţilor de jucării şi distribuitorilor să ataşeze avertismente în legătură cu siguranţa copiilor. „Pentru baloane, trebuie precizat faptul că sunt periculoase pentru copiii sub opt ani, în timp ce jocurile cu piese magnetice nu ar trebui folosite fără supraveghere, în cazul copiilor sub 14 ani”, se arată în documentul aprobat la Bruxelles.