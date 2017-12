Fără CAS pentru firmele care angajează şomeri

Societăţile care vor angaja, în cursul acestui an, persoane intrate în şomaj vor fi scutite pentru un interval de şase luni de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente acestora, decizia fiind luată în şedinţa de ieri a Guvernului, prin ordonanţă de urgenţă, a anunţat premierul Emil Boc. Potrivit proiectului de ordonanţă, angajatorii care, în 2010, pe locurile de muncă nou-create stabilesc raporturi de muncă cu persoane provenite din rândul şomerilor aflate în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă cu minimum 3 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de muncă şi pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 12 luni, beneficiază, pe o perioadă de maximum 6 luni de la data încadrării, de scutire de la plata contribuţiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane. Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale nu va fi însă acordată firmelor care, în ultimul an, au mai avut raporturi de muncă încheiate cu aceste persoane şi nici angajatorilor care ocupă astfel posturile vacantate în ultimul an după concedierea unor salariaţi. Preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară (FPIA), Sorin Minea, a declarat că măsurile anunţate de Executiv nu vor rezolva mare lucru. „În general, angajările se fac în funcţie de necesar, nu de facilităţi. La ora actuală, numărul de şomeri a crescut din cauza crizei economice. Există un lucru bun: scutirea de la plata CAS pentru şomerii reangajaţi, dar cred că o reducere a CAS-ului pentru toţi angajaţii ar fi dus la o revigorare mai rapidă a locurilor de muncă şi a economiei. Aşa poate vor fi angajaţi, în funcţie de necesar, câţiva şomeri”, a precizat Sorin Minea.