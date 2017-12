Fără case de marcat în supermarketuri!

Din 2009, clienţii supermarketurilor şi hypermarketurilor ar putea plăti produsele achiziţionate fără a le înregistra la casele de marcat tradiţionale! Plata s-ar face prin utilizarea unor sisteme de self check-out ce permit cumpărătorului să plătească marfa fără ajutorul unui angajat al magazinului, a declarat, ieri, directorul general al furnizorului de soluţii electronice pentru retail - Eutron, Dan Ţone. „Eutron ar putea furniza aparatele de self check-out supermarketurilor şi hypermarketurilor din România, începînd din 2009. Ne bazăm pe reţelele deja partenere în implementarea soluţiilor de management al fluxurilor de numerar şi de clienţi, managementul identificării automate a datelor. Printre acestea se numără Auchan, Carrefour, Metro, Cora”, a explicat Ţone. Astfel de sisteme de check-out sînt utilizate, în prezent, în magazinele din ţările vest europene ale retailerilor prezenţi pe piaţa românească, în Olanda, Spania, Italia, Portugalia, Grecia, Suedia, Danemarca. Cumpărătorul merge la un automat, îşi scanează singur produsele, le pune în pungă, plăteşte prin card, cu numerar sau tichete de masă, prin intermediul automatului care încasează suma necesară. Pentru protecţia de eventuale fraude, sistemul are două niveluri de verificare - prin codul de bare şi prin greutatea produsului declarată în sistem. “Aceste soluţii au fost create pentru a reduce costurile de personal ale retailerilor. Însă, în acelaşi timp, durata necesară clienţilor pentru a plăti produsele cumpărate se scurtează, prin evitarea cozilor şi a timpului pierdut cu diverse conflicte cu personalul de la casă”, a explicat Dan Ţone. Astfel de soluţii sînt implementate în magazine cu autoservire cu suprafeţe mari de servire, cu zone de vînzare de peste 1.000 metri pătraţi. De asemenea, compania Eutron, care a înregistrat o cifră de afaceri de 8,5 milioane euro în 2007 şi estimează că va finaliza anul 2008 cu o creştere a afacerilor de 50%, în special din activitatea pentru domeniile retail şi logistică, va furniza lanţurilor de magazine soluţii pentru prevenirea furturilor cărucioarelor utilizate pentru depozitarea cumpărăturilor. Tehnologia check-out, precum şi cea antifurt, sînt asigurate de compania suedeză ITAB. Firma dezvoltă şi furnizează soluţii complete de dotare a magazinelor, sisteme de intrare şi check-out, pentru retail. Furnizorul acestor soluţii pe piaţa românească este compania Eutron, a cărei cifră de afaceri este asigurată, în proporţie de 35%, de furnizarea soluţiilor pentru retaileri.