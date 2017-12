Fără disponibilizări la Rompetrol în 2009

Tăvălugul disponibilizărilor nu-i va lovi în acest an de criză pe salariaţii Rompetrol, pentru că restructurările „oportune” pentru bunul mers al companiei au fost făcute în 2008, a declarat directorul general al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu. \"Nu mai facem disponibilizări şi în acest an. Nici programe de plecare voluntare nu avem în plan. Au fost făcute restructurări anul trecut, acelea rămîn\", a explicat Patriciu. Anul trecut, programul de restructurare a Rompetrol prevedea disponibilizarea a 2.000 de salariaţi pînă la sfîrşitul lui 2008, aceştia urmînd să primească cel puţin şase salarii medii nete la nivel de companie, potrivit declaraţiilor făcute de Patriciu în octombrie 2008. De asemenea, reamintim că, tot din cauza crizei economico-financiare internaţionale, Rompetrol Petrochemicals (divizia de petrochimie a Grupului Rompetrol) a redus cu 55% producţia de polimeri şi a trimis în şomaj tehnic 24% din salariaţii din producţie şi mentenenţă (cu o retribuţie de 85% din salariul de bază), în intervalul decembrie 2008 - ianuarie 2009. Directorul general al Rompetrol Petrochemicals, Dumitru Niculi, a explicat, la momentul aplicării celor două măsuri, că, în perioada menţionată, compania va asigura livrările din stocuri şi va menţine în funcţiune instalaţia de polipropilenă. Angajaţii din sectoarele comercial, financiar şi controlul calităţii au lucrat în regim normal, iar o parte din personalul din producţie a asigurat siguranţa şi conservarea instalaţiilor în vederea repornirii. În prezent, Rompetrol Petrochemicals are 531 de angajaţi. „Am decis reducerea producţiei de polimeri prin oprirea instalaţiilor de polietilenă de joasă densitate, în perioada 10 decembrie 2008 - 31 ianuarie 2009, şi de polietilenă de înaltă densitate, între 1 decembrie 2008 şi 31 ianuarie 2009\". Instalaţia de polietilenă de joasă densitate a fost repornită pe 2 februarie anul curent, iar din şomaj tehnic au fost rechemaţi la muncă aproape jumătate din cei 24% salariaţi puşi pe liber temporar. Grupul Rompetrol este implicat în activităţi de rafinare, marketing şi trading, dar şi în operaţiuni adiţionale - explorare şi producţie, servicii petroliere, EPCM, transport, etc. Compania de stat din Kazakhstan, KazMunaiGaz, a achiziţionat, în august 2007, o participaţie de 75% din acţiunile The Rompetrol Group.