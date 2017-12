Fără drumuri inutile pentru persoanele cu handicap

Senatorul PDL Şerban Rădulescu a iniţiat modificarea legii privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, astfel încât persoanele care suferă de un handicap fizic irecuperabil să nu mai fie obligate să se prezinte, anual, la comisia specială de evaluare. „Am iniţiat o propunere legislativă care completează legea privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Reevaluarea periodică a persoanelor cu handicap irecuperabil presupune prezentarea acestora, la un interval de 12 luni, la comisia de evalure pentru a se stabili dacă există eventuale modificări ale handicapului”, a precizat senatorul democrat-liberal. Potrivit acestuia, procedura actuală prevede ca şi o persoană cu handicap fizic irecuperabil să se prezinte, obligatoriu, la un control anual în faţa unei comisii de specialitate, după ce, în prealabil, s-a prezentat la medicul de familie, la spital pentru internare în vederea reconfirmării gradului de handicap, la Direcţia de Asistenţă Socială pentru anchetă şi apoi la Direcţia de taxe şi impozite. „E clar că pentru aceşti oameni e umilitoare şi dureroasă această experienţă, de a fi purtaţi pe drumuri ca să li se spună an de an cât de bolnavi sunt. De aceea am propus scutirea acestor persoane cu handicap fizic irecuperabil de a se mai prezenta, anual, la comisia de evaluare”, a subliniat Şerban Rădulescu.