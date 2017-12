Fără energie termică în municipiul Constanța

15:23:27 / 26 Octombrie 2017

Waterproof

Se pare ca in orasul Constanta nu vei vedea strop de apa calda daca inainte nu se face o revizie traznet "ca la carte" de responsabilii si prea marii afaceristi din spatele Radet-Cet care din neglijenta sau nesimtire *granita fiind foarte fina* intampina probleme la reteau de apa calda saptamanal si ca scuza invoca profesionalismul lor aparent...da...ultima data la Radet a raspuns un domn beat care printre balbaielile bahice nu a stiut exact ce se intampla, in comoditatea lui crezand ca e e acasa...probabil?? Iar de la Cet alt "profesionist" preda stafeta celor de la Radet... wow? Ne bagati pe gat cu forta ideea centralelor? Ceva ceva privatizari si monopol? O afacere ceva? Primaria? Smecherasii care se ocupa de asta probabil se imbaiaza in apa de toaleta Dior,dar sa nu uite ca noi suntem contribuabili si noi le platim lor "capriciile"... Sau poate faceti un ritual ocult in care "murdaria" generala e un must have si la nivel social are efect mai mare...macar sa stim si noi ca ne strangem jegul in pliurile carnii si devenim idolatri si mizerabili ca in evul mediu...ar ajuta mai mult? Ceva nu miroase a bine...si sigur sunt constantenii care IAR nu au apa calda in mijloc de toamna rece cand bolile sunt la mare cautare de trupuri firave ...felicitari PREAMINUNATILOR ne-ati dresat ca in fiecare zi de joi sa ne privati de apa calda iar acum sa mai trageti o revizie ca deh' apa calda e un lux se pare daca esti inca contribuabil la RADET-CET...NESIMTITILOR!