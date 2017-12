Fără hallacas, pave şi frunze de banane, dar cu… sarmale

Fie că sînt albi sau negri, români, americani sau brazilieni, oamenii de pe tot globul celebrează, pe 25 decembrie, Crăciunul, chiar dacă fiecare în stilul său. Cei care locuiesc, însă, în ţara noastră, dar provin din diferite colţuri ale lumii, vor încerca să celebreze Crciunul cu mîncăruri româneşti, dar şi din ţările de origine. Yelitza Sosa este din Venezuela şi locuieşte de cîţiva ani în România. Lucrează în cadrul Asociaţiei United Hands şi spune că în perioada Sărbătorilor îi este cel mai dor de ţara sa. “Nu voi putea găti mîncarea tradiţională venezueleană pentru că aici nu există ingredientele necesare. În ţara noastră, de Crăciun, se mănîncă hallacas. Pentru a putea găti aşa ceva este nevoie de frunze de banane, de porumb alb şi de diferite tipuri de carne, care trebuie tocată şi amestecată. Porumbul alb se vopseşte în roşu cu ajutorul sucului unui fruct. În spatele vopsitului boabelor de porumb stă o legendă, deoarece în Venezuela trăiesc şi albi şi negri, noi fiind un amestec ai acestora. Vopsind porumbul, care este alb, sugerăm contopirea dintre albi şi indieni şi africani. Porumbul se prepară asemenea unei mămăligi, se întinde pe frunzele de banane şi apoi, în interiorul acesteia, se pune carne tocată de porc şi vită, se pun diferite ingrediente, ceapă, ardei, se rulează şi apoi se coace”, a spus Yelitza Sosa. Pentru că nu are de unde să cumpere frunze de banane, Yelitza a decis ca, de Crăciun, să prepare friptură de pui, împreună cu prietenii săi americani, cu care şi locuieşte. “O să încercăm să facem un Crăciun la fel ca cel pe care îl sărbătoream în SUA. Astfel, vom face friptură de curcan, deoarece am cumpărat unul foarte mare. De obicei se face umplut, dar acum vom găsi o altă modalitate de a-l prepara. Nu va lipsi piureul, care la noi este considerat tradiţional şi se numeşte “smash potatoes”. Pentru că mult timp am locuit în India, vom prepara şi produse din acea zonă, deoarece familiei mele îi place foarte mult acest gen de mîncare. Vom face şi plăcintă cu dovleac, care este diferită de cea care se face în România. Noi facem un aluat asemănător cu cel de prăjitură, iar umplutura este făcută din dovleac fiert, amestecat cu lapte şi multă scorţişoară. De fapt, tradiţia este ca pe masă să fie foarte multe dulciuri şi aşa vom face şi noi. În dimineaţa de Crăciun vom mînca cu toţii rulouri cu scorţişoară şi în acea perioadă vom bea lichior de ouă, pe care îl vom prepara fără alcool, pentru copii. Am şase copii şi doi nepoţi şi vom face o masă foarte mare, la care vor fi invitaţi şi mulţi prieteni”, a spus Renee Crosmann, din Statele Unite ale Americii. Aceasta locuieşte în România de opt ani, împreună cu familia sa, şi este preşedintele Asociaţiei United Hands.

Crăciunul, în Brazilia, este celebrat prin diferite carnavaluri şi parade care au loc în aproape fiecare oraş, însă brazilienii care se află în ţara noastră nu vor avea parte de aşa ceva. “Crăciunul îl vom petrece în familie. În Brazilia, de Crăciun se mănîncă porc la cuptor şi curcan. Cum în Brazilia trăiesc foarte mulţi africani, indieni, italieni sau nemţi, masa de Crăciun este un amestec din felurile tradiţionale de mîncare ale acestor popoare. Pe lîngă acestea, se mănîncă fructe de toate tipurile, cu atît mai mult cu cît în Brazilia este vară acum”, a declarat Solange Cristina Coelho, o braziliancă stabilită în Mangalia, soţia unui preot penticostal. Cum nu toate produsele se găsesc şi în ţara noastră, brazilianca a decis să adapteze meniul. “Voi face carne de porc şi de pui la cuptor, lasagna, o salată de legume, care merge foarte bine alături de carnea de porc şi voi prepara prăjitura noastră tradiţională de Crăciun, care se numeşte “pave”. Această prăjitură este făcută din biscuiţi mărunţiţi, amestecaţi cu cremă şi fructe uscate. Acest amestec se pune la frigider şi apoi se ornează cu frişcă şi fucte. De Crăciun vom mînca sarmale, care sînt extraordinar de bune, însă nu le voi prepara eu, ci o prietenă româncă”, a spus Solange Cristina Coelho. Chiar dacă felurile de mîncare diferă şi tradiţiile sînt cu totul altele decît cele româneşti, Crăciunul este, pentru toţi, una dintre cele mai importante sărbători.