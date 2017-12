Fără identitate!

POZIŢIE CATEGORICĂ Speculaţiile pe marginea reluării colaborării dintre PNL şi PDL au fost infirmate categoric de preşedintele liberalilor, Crin Antonescu, care a declarat, luni seară, în cadrul unei emisiuni de televiziune, că nu poate exista un dialog cu PDL, condus inclusiv de Vasile Blaga, deoarece acest partid nu are „buletin” pentru a circula pe scena politică. „PDL nu are o problemă cu faptul că este sau nu de dreapta, ci că, să spun aşa, nu a ajuns la majorat. În condiţiile în care preşedintele spune foarte clar că se leapădă de partid, portocalii par să nu se fi dumirit încă dacă mai există sau nu pe lume fără Traian Băsescu. Ori asta este o lipsă a actelor de circulaţie pe scena politică. Cum să discuţi cu PDL în aceste condiţii”, a spus Antonescu. Liderul PNL a precizat că partidul său face parte din USL, care va dura în actuala formulă cel puţin până în 2016, iar discuţiile legate de o apropiere între PDL şi PNL sunt „extrem de pripite”. În altă ordine de idei, Antonescu a spus că PNL are porţile deschise pentru aproape oricine din PDL.

„MESAJ” PENTRU UDREA În ceea ce priveşte bucătăria internă a PDL, tensiunile în sânul acestui partid continuă, mai ales că, ieri, preşedintele Vasile Blaga a dat un mesaj foarte clar, declarând că PDL va funcţiona unitar şi cine crede că va sabota în interior „va zbura din partid”. Chiar dacă nu a spus-o direct, proaspătul preşedinte al PDL a făcut referire la tabăra Elenei Udrea, care continuă să conteste votul de la Convenţia Naţională. În altă ordine de idei, Blaga a afirmat că partidul nu face Convenţie în fiecare an, dar acum va trebui să-şi aleagă la Consiliul Naţional de Coordonare o echipă puternică. El a fost completat de deputatul Ioan Oltean, care a spus că toţi parlamentarii PDL au un singur mesaj, anume că partidul are un preşedinte ales şi obiectivul este lupta cu USL, nu în interior.