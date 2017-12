Fără indemnizaţii pentru membrii Academiei Române

Asociaţia Profesională pentru Educaţie şi Cercetare Edu Cer solicită Guvernului să elimine din bugetul de stat sumele prevăzute pentru indemnizaţiile şi salariile membrilor diverselor academii autohtone, chiar şi pentru cei din Academia Română. Edu Cer trage un semnal de alarmă în legătură cu \"impostura universitară şi academică românească post-decembristă\", susţinând că \"titlul de academician este unul de onoare, nu unul pentru care primeşti bani de la stat, în condiţiile în care tinerii debutanţi în sistemul de învăţământ şi cercetare nu au slujbe\", arată preşedintele Edu Cer, Ştefan Vlaston. În ceea ce priveşte cazul Academiei Române, Vlaston arată că, în cazul în care se doreşte răsplătirea membrilor acesteia, se poate face din fonduri proprii, având în vedere că \"această instituţie este proprietara a 20 de terenuri de peste 5.800 de hectare, a unui imobil situat pe Calea Victoriei (în valoare de numai 493 lei!) sau a altuia, tot pe Calea Victoriei, evaluat la 13 lei!\", potrivit lui Vlaston. Edu Cer sugerează, pe de altă parte, ca fondurile folosite în prezent pentru finanţarea Academiei Române să fie puse în folosul sprijinirii tinerilor cercetători. Edu Cer mai vrea ca autorităţile să verifice statutul academic şi veniturile lunare ale membrilor tuturor academiilor, pentru a identifica toate abaterile grave de la lege.