Fără învingător în duelul Astra - Concordia

Penultima etapă a turului sezonului regulat a arătat că lucrurile din tabăra Astrei Giurgiu nu merg în direcţia dorită de antrenorul Marius Şumudică, campioana en titre remizând în confuntarea cu Concordia Chiajna. La meciul disputat pe stadionul „Dinamo” din Bucureşti a asistat şi selecţionerul Christoph Daum, dar şi un număr extrem de mic de spectatori, mai puţin de 50 de iubitori ai fotbalului alegând să urmărească din tribune partida. Tot în etapa a 12-a, CFR şi Pandurii au obţinut victorii importante în lupta pentru prezenţa în play-off, iar dacă Dinamo nu va câştiga luni, la Drobeta Turnu Severin, disputa cu CS Universitatea Craiova, atunci echipa bucureşteană va rămâne pe locul 7.

Rezultate - vineri: CFR Cluj - CSM Poli Iaşi 1-0 (Nascimento 58); sâmbătă: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoşani 2-1 (Herea 30-pen., Țucudean 57 / Târnovan 74), Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 1-1 (D. Niculae 84 / M. Cristescu 44-pen.).

Programul partidelor - duminică, ora 15.30: FC Voluntari - ASA Tg. Mureş, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş (se joacă pe Arena Națională din Bucureşti); luni, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FC Viitorul, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti (se joacă la Drobeta Turnu Severin). Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 26p (golaveraj: 17-8), 2. CS U. Craiova 20p (15-11), 3. FC VIITORUL 20p (14-11), 4. Botoșani 19p (21-15), 5. Pandurii 19p (14-10), 6. CFR 17p (22-9), 7. Dinamo 16p (17-12), 8. Gaz Metan 16p (12-12), 9. Concordia 13p (6-13), 10. Iași 12p (11-13), 11. Astra 12p (11-18), 12. Voluntari 11p (16-18), 13. ASA 0p (9-22), 14. ACS Poli -6p (10-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.