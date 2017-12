„Fără lacrimi”, un nou album „Akcent”

Rămasă cu doar trei componenţi, trupa „Akcent” îşi continuă, totuşi, cariera muzicală. De curînd, Sorin, Mihai şi Adi au lansat pe piaţă cel mai recent album al grupului, intitulat „Fără lacrimi”. Materialul discografic reprezintă un mix de muzică de club, dar şi piese sensibile, cu mesaj romantic. „Fără lacrimi” conţine 14 melodii, printre acestea numărîndu-se single-urile „Stay With Me” şi „That`s My Name”. Deşi titlul albumului este „Fără lacrimi”, materialul discografic include o melodie intitulată… „Lacrimi”, înregistrată în colaborare cu Alexa.

Începul acestui an a venit cu numeroase realizări pentru cei trei componenţi ai grupului, piesa „Stay With Me”, primul single în formula de trei, cucerind topurile autohtone. În luna ianuarie, melodia s-a clasat pe primul loc în „Fresh Top 40”, unul dintre cele mai importante clasamente muzicale autohtone, timp de două săptămîni. Piesa „Stay with me” a fost lansată în toamna anului trecut, fiind extrasă de pe albumul „Fără lacrimi” .