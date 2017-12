Fără medicamente în farmacii!

La nivelul judeţului nostru sînt farmacii care şi-au epuizat deja stocurile de medicamente din import. Distribuitorii aşteaptă ca reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) să negocieze noile preţuri în funcţie de cursul valutar, pentru a-şi onora comenzile, aşa cum au promis nu cu mult timp în urmă. Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea, a declarat că, deocamdată, nu sînt probleme prea mari, dar dacă situaţia persistă, există riscul ca farmaciile să rămînă fără medicamente. Rizea a mai spus că distribuitorii aşteaptă ca noua conducere a MS să clarifice situaţia, care se poate agrava în următoarea perioadă. “Sînt multe farmacii care mai au stocuri pentru o săptămînă, cel mult două săptămîni. Deci dacă nu se intervine cel mult pînă la finele lunii ianuarie, putem să spunem că avem de-a face cu o adevărată criză de medicamente”, a mai spus Rizea. Preşedintele Colegiului Farmaciştilor a mai declarat că ar fi unii distribuitori care ţin medicamentele în vamă pînă se stabileşte preţul. “Nimeni nu ar putea să cumpere la 4,2 lei/euro şi să vîndă în pierdere. Noi facem în continuare comenzi, mai avem rezerve însă, repet, nu pentru mult timp”, a adăugat Rizea. Precizăm că, la cea mai mare unitate sanitară din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa - criza medicamentelor de import nu se resimte încă. Potrivit directorului medical al SCJU, dr. Bogdan Cîmpineanu, comenzile necesare au fost făcute din timp şi, deocamdată, nu au fost probleme din partea furnizorilor. “Noi am făcut un stoc tampon pentru 2-3 săptămîni, iar comenzile lansate au fost onorate. Distribuitorii ne-au anunţat că situaţia s-ar putea agrava, dar am achiziţionat medicamentele necesare pentru a preveni o eventuală criză”, a declarat dr. Cîmpineanu.

Dezbatere publică privind normele de calcul al preţurilor medicamentelor

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii (MS) au supus, ieri, dezbaterii publice ordinul pentru aprobarea normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, principalul obiectiv a “noii politici a medicamentului” fiind creşterea accesului pacientului la tratamente moderne, la preţuri accesibile. Potrivit proiectului, preţul de producător este propus de deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă (APP) sau reprezentant în lei şi trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preţ al aceluiaşi medicament din lista ţărilor cu care se efectuează comparaţia. Reprezentanţilor MS au mai spus că pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preţurilor de producător din alte valute în lei se face luînd în considerare cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pe anul în curs. În proiectul MS se precizează că preţul de referinţă generic se propune de către deţinătorul APP sau reprezentantul primului medicament generic, prin comparaţie cu preţurile acestor medicamente în ţările de comparaţie, fără a putea depăşi însă 65% din preţul medicamentului inovativ al cărui generic este, aşa cum acesta a fost avizat de către MS în conformitate cu prevederile prezentului ordin. În cazul în care, în urma verificărilor comparative, se constată că medicamentul nu are preţ înregistrat în ţările din lista de comparaţie, preţul se aprobă conform solicitării, fără însă a depăşi 65% din preţul medicamentului inovativ, iar la expirarea termenului de un an se verifică situaţia comparativă după depunerea de către deţinătorul APP sau reprezentant a documentaţiei. Ministerul publică în mod transparent preţul avizat precum şi data la care expiră termenele relevante pentru fiecare medicament pe pagina de web www.ms-preturi.ro. În cazul schimbării deţinătorului APP fără schimbarea locului de fabricaţie, analiza de preţ se face în limita maximă a preţului de producător avizat anterior schimbării, fără a putea fi depăşită. Preţurile medicamentelor autorizate în condiţiile legii sînt examinate anual sau cînd condiţiile macro-economice o impun. De asemenea, pot fi revizuite preţurile produselor atunci cînd se constată că apar modificări în preţurile ţărilor de comparaţie. Actualizarea preţurilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în catalogul naţional de preţuri se face anual, în ultima săptămînă a lunii noiembrie, în funcţie de cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul următor. Preţurile de producător, cu ridicata şi cu amănuntul înscrise în catalogul de preţuri sînt preţuri maximale şi nu pot fi depăşite. Reevaluarea stocurilor la medicamentele de uz uman se va face în conformitate cu normele legale existente în vigoare. Trimestrial, în temeiul prezentelor norme, Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România este adus la zi cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de ordin se află în dezbatere pe site-ul Ministerului timp de o lună. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, a declarat că modificările se referă la încurajarea prescripţiei generice pe baza denumirii comerciale internaţionale, ca şi stabilirea preţului minim la nivel european şi eliminarea tuturor excepţiilor. “Practic, preţul aprobat în România trebuie să fie cel mai mic identificat într-un coş de 12 state membre ale UE, din care alegem pentru fiecare medicament înregistrat preţul cel mai mic”, a arătat Bazac. Stabilirea preţurilor la un curs unic intern bancar luat în considerare o singură dată pe an, la adoptarea bugetului, eliminarea discrepanţelor din piaţă prin actualizarea preţurilor la medicamentele din producţia internă în aceleaşi condiţii cu cele din import şi alinierea la normele europene privind concurenţa, calcularea tuturor preţurilor medicamentelor în lei, inclusiv la producător, şi recalcularea anuală a preţurilor o singură dată pe an sunt alte măsuri avute în vedere. “Asta va da posibilitatea companiilor de a-şi stabili strategia economică în domeniul preţurilor la medicamentele înregistrate în România pe o perioadă un an”, a apreciat ministrul Sănătăţii.