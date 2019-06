Fără medici falşi! Legea privind profesiile medicale, în dezbatere

Proiectul de lege privind profesiile medicale va fi pus în dezbatere publică vineri, iar proiectul legii prevenţiei este aproape finalizat, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. "Vom ieşi până vineri în transparenţă decizională cu Legea profesiilor medicale, care sper eu că va încerca să facă oarecare lumină vizavi de modul în care s-a discutat în ultima perioadă de medici falşi, nefalşi şi toate celelalte", a precizat ministrul.

Reprezentantul MS a spus că acest proiect de lege a fost negociat cu toate asociaţiile profesionale de mai mult timp. Totodată, Sorina Pintea a anunţat că este aproape finalizat "draftul" Legii prevenţiei. "Am finalizat oarecum draftul pentru Legea prevenţiei. Cu siguranţă ar mai fi cam o lună de lucru, dar pentru a scurta oarecum timpul am propus echipei să mergem o săptămână undeva, fără telefoane, fără intervenţii şi să stăm de dimineaţă până seara să finalizăm acest proiect important. Legea are ca principal scop asigurarea accesului universal şi echitabil la servicii medicale sigure, eficace, eficiente, conforme cu nivelul progresului înregistrat de tehnică şi ştiinţele medicale", a spus reprezentantul MS.

Ministrul a susţinut că prin acest proiect de lege se creează premisele ca tot ce apare nou, inovativ în sănătate să fie aplicat. "Bineînţeles, în concordanţă cu legislaţia pe care o vom adapta, astfel încât să permită accesul. Legea prevenţiei este construită pornind de la următoarele principii: echitatea în asigurarea accesului la servicii pentru fiecare persoană asigurată sau nu, solidaritatea, eficienţa utilizării fondurilor publice, abordarea centrată pe persoană de-a lungul vieţii, reorganizarea instituţională cu creşterea capacităţilor de sănătate publică în termeni de infrastructură, resursă umană, tehnologia informaţiei şi sisteme informaţionale", a arătat ministrul.

Sorina Pintea a menţionat că proiectul prevede şi "responsabilizarea" autorităţilor locale, a comunităţilor şi a persoanelor privind dezvoltarea programelor de prevenţie şi urmăreşte dezvoltarea de parteneriate intersectoriale şi interinstituţionale pentru a prioritiza sănătatea în toate politicile. "Monitorizarea, reglementarea şi derularea acestor programe va fi făcută de către INSP după ce va fi reorganizat şi asta cât de curând. (...) Un capitol important este reprezentat de stabilirea structurilor responsabile şi atribuţiilor acestora în corelare cu noile concepte de sănătate, plecând de la regândirea organizării MS şi a structurilor din subordine - DSP-urile şi INSP, instituţii care vor avea rolul de dezvoltare, implementare şi monitorizare a noilor politici în sănătate publică şi a prevenţiei", a mai spus ministrul Sănătăţii.