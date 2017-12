Fără miei în portbagaj!

Inspectorii Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor (OJPC) Constanţa au „vizitat”, în cursul zilei de ieri, comercianţii de miei din piaţa Griviţei şi piaţa Unirii. Acţiunea face parte din seria de controale planificate de instituţie cu ocazia Sărbătorilor Pascale. Dacă în piaţa Griviţei erau oferiţi spre vînzare aprox. 200 de miei, în piaţa Unirii, hala destinată acestora era pustie. „Nu am descoperit nereguli la comercializarea mieilor. Hala era amenajată corespunzător, modernizată, iar vînzătorii deţineau toate documentele necesare şi purtau echipamente de protecţie. Faţă de ceea ce am descoperit anii trecuţi, cînd am găsit mulţi comercianţi cu nereguli cum ar fi lipsa echipamentului, a documentaţiei sau nerespectarea igienei, este un semn bun”, a declarat inspectorul şef adjunct din cadrul OJPC, Gheorghe Trandafir. El a adăugat că speră ca în acest an să nu mai fie întîlnite persoane care vînd miei direct din portbagajul autoturismelor, fără a prezenta acte de provenienţă şi avize sanitar-veterinare. Controalele OJPC vor continua pe tot parcursul săptămînii, fiind intensificate în ajunul Paştelui, tocmai pentru a evita apariţia comercianţilor ambulanţi.