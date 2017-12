Fără pachete pentru familiile defavorizate

Primăria Lipniţa nu va mai acorda pachete pentru familiile defavorizate aşa cum obişnuia în ultimii ani. Primarul comunei, Florin Onescu, a declarat că bugetul mult prea mic al Primăriei nu va mai putea suporta şi cheltuiala pentru pachetele constând în alimente pe care familiile cu venituri mici le primeau de patru ori pe an. „În vară am decis să acordăm pachete de trei ori pe an persoanelor care nu se pot descurca cu banii, însă am revenit asupra acestei măsuri şi nu le vom mai acorda deloc, pentru că este o cheltuială în plus pentru administraţia locală şi nu ne-o putem permite. Acordam, până acum, 850 de pachete familiilor cu venituri reduse din toată comuna”, a declarat primarul din Lipniţa.