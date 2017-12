Fără pauză între tur și retur și în Liga a 2-a la fotbal

Ultima etapă a turului Ligii a 2-a din eșalonul secund al fotbalului românesc a adus în contul formației FC Farul Constanța un singur punct, după remiza de miercuri, de la Buzău, scor 0-0, cu Gloria. Un punct care menține echipa constănțeană în apropierea podiumului, dar care lasă și un gust amar. „Eu nu-l consider un rezultat pozitiv, dar după aspectul jocului, da. În orice caz, nu am întâlnit un adversar care să ne depășească și să ne pună probleme. Singurii adversari ai noștri... am fost noi. Am evoluat departe de jocul făcut acasă în etapa trecută. O prestație foarte slabă a noastră și nu știu dacă rezultatul este îmbucurător”, consideră Constantin Gache, tehnicianul Farului. „Ne-am dorit foarte mult victoria, însă toate echipele care joacă împotriva Farului se mobilizează mai mult și își dau viața pe teren”, a spus și căpitanul Farului, Florin Pătrașcu.

În plus, dacă am adăuga și alte puncte importante pierdute de jucătorii antrenați de Constantin Gache, Ion Barbu și Gică Mina, în meciurile cu Dacia Unirea Brăila și ACS Berceni, Farul putea fi chiar pe prima poziție a clasamentului. Miercuri seară, în ultima partidă a turului din Seria 1, liderul clasamentului, Rapid București, s-a impus în deplasare, cu scorul de 2-1, în confruntarea cu ACS Berceni. Clasament: 1. Rapid 26p (golaveraj: 18-7), 2. Clinceni 23p (26-14), 3. Călărași 21p (20-7), 4. FC FARUL 21p (19-12), 5. Brăila 21p (14-13), 6. Suceava 20p (15-13), 7. Bacău 19p (13-14), 8. Berceni 15p (14-16), 9. Balotești 12p (12-17), 10. Buzău 11p (9-25), 11. Pojorâta 10p (16-19), 12. Oțelul 9p (6-13), 13. Ceahlăul 8p (7-19).

În prima etapă a returului sezonului regulat, FC Farul va întâlni sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11.00, pe teren propriu, echipa aflată pe ultima poziție a clasamentului, Ceahlăul Piatra Neamț. În acest meci, jucătorii constănțeni au de luat și o revanșă pentru înfrângerea din tur, când Ceahlăul s-a impus cu scorul de 2-0.

