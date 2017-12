Fără permis, la volan

Un tânăr în vârstă de 28 de ani, din localitatea constănţeană General Scărişoreanu, este cercetat de poliţişti după ce a fost prins, în noaptea de marţi spre miercuri, conducând fără permis. Oamenii legii l-au oprit pe Mihai Durlău pe Drumul Judeţean 392, în jurul orelor 02.00. În urma verificărilor, poliţiştii au descoperit că seriile şasiului şi ale motorului nu corespund plăcuţelor de înmatriculare montate pe autoturism. În plus, oamenii legii au constatat că suspectul nu are permis de conducere. Mihai Durlău s-a ales cu dosar penal, oamenii legii continuând cercetările pentru a afla cu exactitate de unde are tânărul maşina şi dacă aceasta a fost reclamată ca furată.