FĂRĂ PRECEDENT! Medicii pot risca 10 ani de ÎNCHISOARE. Vezi în ce cazuri

10:34:03 / 16 Mai 2018

macar in al 12 lea ceas

in ultimii ani, pt guvernanti, cu exceptia propriilor buzunare, nu au existat decat cai din sanatate, restul romanilor fiind trecuti la rubrica "si altele" .... macar daca ar merita, insa 90% dintre ei ofera competenta si seriozitate ca in africa , dar cer salarii ca in elvetia... evident , spaga zilnica e cere aparte, nelipsita si evident neimpozabila.... nu exista nimic mai dezgustator, decat specularea suferintei umane si de multe ori asta fac halatele albe din Romania.... nu toti doctorii si asistentele, "doar" 75% din ei... au devenit mai ipocriti, ,talhari chiar si decat popii.... cu cat primesc mai mult, vor mai mult.... de neimaginat, lacamia si nesimtirea lor...