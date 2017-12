Fără prejudecăţi şi clişee, într-o conversaţie cu regizorul Bobby Păunescu (l)

„Francesca\", frîntură a societăţii româneşti în anul de graţie 2008, explorează dorinţa personajelor de se realiza oriunde în altă parte decît acasă. Personajele interpretate de Monica Bîrlădeanu şi Dorian Boguţă, Luminiţa Gheorghiu, Teodor Corban sau Doru Ana se prezintă nuanţat în relaţiile complicate pe care le au. Tranziţia îndelungată în absenţa unor puternice principii morale şi etice le complică existenţa şi îi îndeamnă la acţiuni nesăbuite pe care le acceptă presaţi de voinţa şi dorinţele altora. Personajele sînt prinse în vîltoarea propriilor nevoi egoiste de realizare pe care le negociază în încrengătura de relaţii pe care le dezvoltă. Emigraţia le oferă o supapă de a se detaşa de un context complicat şi aparent fără ieşire pe care l-ar lăsa în urmă. Miţă, personajul principal masculin, cade victimă dorinţei de parvenire, pe care o pune în practică cu ajutorul persoanelor nepotrivite. Acesta este primul personaj prezentat spectatorului într-o convorbire pe care o poartă în limba georgiană, indiciu care îl încadrează în prototipul emigrantului venit să se realizeze şi să trimită bani acasă. Francesca, prietena sa, pare nehotărîtă în a-şi lua propriul destin în mînă. Acest personaj pare, întotdeauna, menit să ajungă în situaţii în care nu deţine controlul propriei vieţi. Proiecţia viselor mamei sale asupra destinului său, egoismul tatălui şi perversitatea naşului, lipsa de comunicare şi cu iubitul său sînt pe cale să îi decidă existenţa. Este pe cale să emigreze fără neapărat ca această alegere să reprezintă o opţiune necesară pentru ea. În final, Francesca suferă cel mai mult şi deplînge pierderea unei vieţi omeneşti, iar întreruperea călătoriei sale către Italia este, poate, gestul care o salvează şi semnalul că îşi înfruntă propriul destin.

Lungmetrajul de debut al lui Bobby Păunescu a luat prin surprindere nu numai prin alegerea unui subiect atît de sensibil, ci şi prin viziunea regizorală pe care a dovedit-o. Există coerenţă în redarea situaţiilor care testează limitele personajelor. Camera de filmare le urmăreşte cu detaşare, fără a le plasa pe poziţii de inferioritate. Cum a fost realizat acest lungmetraj ne-a împărtăşit regizorul.

Reporter: Ce l-a determinat pe producătorul Bobby Păunescu să treacă în spatele camerei de filmare?

Bobby Păunescu: Eu am crescut în Italia, pe care o consider ca pe o a doua ţară. Îi datorez foarte mult, pentru că mi-a dat foarte mult. Şi ce s-a întîmplat în 2007, după scandalul cu Mailat şi toată criza politică şi tensiunea de după m-au determinat să reflectez foarte mult. Italia face parte foarte mult din planurile mele de viitor şi atunci am vrut să aprofundez această situaţie. Şi am încercat să găsesc pe cineva care să scrie o poveste şi să o regizeze şi a fost foarte greu. Mai ales că povestea pe care încercam să o fac să se scrie era foarte personală. Cristi Puiu, producătorul filmului şi partenerul meu în compania de producţie Mandragora, m-a îndemnat să o scriu eu. La început, nu am avut încredere în propriile mele forţe. Făcusem pînă atunci doar un scurtmetraj, în urma unui curs intensiv pe care l-am urmat la Los Angeles. Pînă la urmă, mi-am dat seama că acest film putea să apară doar dacă eu îi scriam scenariul, îl regizam şi îl produceam. Am fost norocos să am persoanele potrivite aproape de acest proiect, în care erau foarte puţine speranţe. Pentru că era un debut şi în România există aceste prejudecăţi, un pic excesive. Singurul lucru bun pe care, poate, îl are la final filmul meu este tocmai ideea că este posibil să faci lucruri şi la noi în ţară. Şi sigur că s-ar putea să mi se răspundă: „Sigur, ai bani şi cu bani poţi face orice. Poate nu orice, dar oricum poţi să faci multe lucruri”. Dar, ceea ce faci să ajungă să fie recunoscut la unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, în deschidere, este o confirmare internaţională. Ceea ce am vrut să arăt este că, deşi veneam dintr-un alt domeniu, am putut pătrunde în această lume şi am reuşit să fac ceva decent. Sigur că eu sînt norocos, pentru că am avut şansa de a face acest lucru, pentru că sînt mulţi regizori, scenarişti, care sînt talentaţi şi mult mai pregătiţi decît mine, cu siguranţă. Sînt bucuros că am dus acest film la capăt. Şi faptul că citesc cronici bune mă bucură. Faptul că „Variety\" şi-a găsit timpul să scrie despre mine... Se fac multe filme bune în lume, puţine ajung, însă, să aibă o cronică bună. Sînt, deci, fericit că am reuşit să duc la capăt acest film şi apoi că a şi fost înţeles. Nu este un film uşor, este un film destul de angajant. Se pot găsi soluţii care să fie mai atrăgătoare pentru public şi toată lumea să se îmbrăţişeze la final, dar cred eu că cel mai important este că acest film nu ne lasă indiferenţi. Părerile sînt foarte subliniate şi faptul că sînt foarte mulţi oameni care vor să vină la acest film, e onorant. Vom merge şi în Italia, pe 20 noiembrie, cînd va avea premiera la Roma, apoi filmul va mai circula şi în festivaluri. Dintr-o chestie care a început doar din pasiune şi nimic altceva, s-a ajuns la o aşa amploare. (va urma).