Fără prețiozități, despre europarlamentare și „Afaceri europene” (VIII)

14:46:12 / 05 Aprilie 2019

Corect !

Norica Nicolai este un adevarat barbat PSD-ALDE , desi nu are mamele , buci , craci , bun simt , caracter sau fler , dar are in schimb mustati , voce de birjar , talent de manelist si apucaturi de troscangiu . Din ultimele sale trasnai de la Bruxelles reiese clara ideea ca si-a futut cariera politicianista interna si internationala !