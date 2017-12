Fără serbare câmpenească de 1 Mai în Constanţa

DISTRACŢIE De şapte ani încoace, nu a existat primăvară în care Primăria să nu organizeze, de 1 Mai, tradiţionala serbare câmpenească în principalele parcuri din oraş: CET, Far şi Tăbăcărie, unde micii au sfârâit pe grătare, berea a curs valuri, iar spectacolele şi horele au durat ore bune. De la petreceri a fost nelipsit şi primarul Radu Mazăre, care s-a distrat alături de constănţeni. Unul dintre cei care s-au bucurat din plin de sărbătorile câmpeneşti este George Câju, un pensionar din Constanţa, care îşi aduce aminte cu plăcere de petrecerile oferite de Primărie: „Ne-am distrat de minune. A fost un cadou pentru noi, pensionarii, care abia ne ducem traiul”. Din păcate pentru el, dar şi pentru miile de oameni care participau la sărbătorirea zilei de 1 Mai, în acest an, constănţenii nu vor mai avea parte de astfel de distracţii. Şi asta din cauza prigoanei şi abuzurilor DNA dezlănţuite asupra primarului Radu Mazăre, legate de dosarul în care este cercetat pentru construirea celui mai ieftin campus social din ţară.

SĂRBĂTOARE ANULATĂ Primarul Radu Mazăre a explicat că anchetele DNA din ultimele luni îi alungă încet, dar sigur pe investitori şi pe oamenii de afaceri. “De fiecare dată, de 1 Mai, eu organizez o sărbătoare câmpenească în oraş, cu mici şi cu bere. Anul ăsta, din păcate, nu pot să fac acest lucru, pentru că singurul ofertant la licitaţia pentru mici s-a retras. A spus: „Domnule, nu vă supăraţi, dar îmi este frică!“. L-am rugat să rămână. Omul s-a retras şi a plecat. A spus… „păi dacă vă dau vouă mici, o să mă caute ăştia şi în gaura…“. Şi a plecat”, a explicat primarul Constanţei, cel căruia DNA încearcă să-i taie toate firele cu poporul, mai ales că acesta are un capital imens de imagine, care îi scoate din minţi pe adversarii politici. La rândul său, şeful Serviciului Achiziţie şi Distribuţie Ajutoare din cadrul Primăriei Constanţa, Iulia Zahariciuc, a declarat că firma care s-a prezentat la licitaţia pentru atribuirea contractului de pregătire şi servire a micilor şi băuturilor cu ocazia zilei de 1 Mai era din judeţul Braşov. „Din păcate, din diverse motive, o singură firmă s-a înscris la licitaţie şi aceea s-a retras pe ultima sută de metri. Nu a mai existat timpul necesar pentru organizarea unei alte licitaţii, motiv pentru care, cu părere de rău, în acest an, de 1 Mai nu vom mai avea mici şi bere. Sperăm ca la anul să nu mai existe niciun fel de problemă şi să ne putem desfăşura activităţile propuse”, a spus Zahariciuc. Ea a adăugat că, anual, la petrecerile Primăriei veneau aproximativ 30.000 de persoane. Vestea că nu vor mai petrece 1 Mai muncitoresc aşa cum s-au obişnuit i-a întristat pe pensionari, pentru care bucuriile de genul acesta sunt din ce în ce mai puţine. „Ne pare rău, pentru că am ţinut mult să petrecem alături de primarul nostru”, a spus George Câju.