Fără studiile clinice, apariţia medicamentelor nu ar fi posibilă

Autorizarea studiilor clinice depinde exclusiv de politicile la nivel naţional şi fiecare stat are dreptul şi obligaţia să aprobe efectuarea lor, în timp ce organismele internaţionale doar oferă ghiduri de bună practică şi expertiză ştiinţifică, a afirmat preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, prof. dr. Irinel Popescu, adăugând că fără studii clinice nu ar apărea medicamente noi. „Aprobările finale depind exclusiv de politicile naţionale, pentru că fiecare naţiune este responsabilă cu ceea ce se întâmplă cu propria ei populaţie. Organismele internaţionale au rolul să ajute şi să ofere ghidul de bună practică şi să ofere răspunsul la întrebări şi expertiză ştiinţifică, dar ele nu pot să interfereze cu politicile naţionale şi cu aprobările de la nivel naţional. Statele pot să preia criteriile sau nu, este dreptul lor, şi, practic, datoria lor este să protejeze populaţia din ţara respectivă aşa cum cred ele mai bine de cuviinţă”, a afirmat reprezentantul Academiei de Ştiinţe Medicale la cea de-a IX-a ediţie a Simpozionului “Academician Nicolae Cajal”. Potrivit lui, fără studii clinice, apariţia medicamentelor nu ar fi fost posibilă. “Dacă ar fi să mă refer la sofosbuvir, care este ultimul medicament venit şi poate cel mai important în tratamentul hepatitei C şi datorită căruia sperăm că, în sfârşit, această boală teribilă poate fi învinsă, apariţia acestor medicamente nu ar fi posibilă fără existenţa studiilor clinice despre care vorbim”, a spus prof. dr. Irinel Popescu. El a explicat că România are o comisie naţională de etică, aflată în subordonarea Academiei de Ştiinţe Medicale. Aceasta aprobă studiile clinice la nivel naţional, însă fiecare unitate la care se desfăşoară aceste studii are propriul comitet de etică ce, de asemenea, le aprobă. “Organismele internaţionale - începând cu Comisia Europeană şi Parlamentul European şi ajungând la Federaţia Europeană a Academiilor Medicale (FEAM) - au rol de „advisor“. Ele oferă cadrul general şi, atunci când sunt întrebări sau când sunt probleme ridicate din public şi din rândul populaţiei în legătură cu aceste studii, au datoria să le lămurească şi să se constituie într-un ghid pentru statele care fiecare îşi aprobă studiile clinice care se desfăşoară pe teritoriul lor naţional”, a mai explicat prof. dr. Irinel Popescu. El a adăugat că FEAM, care a colaborat foarte strâns cu Parlamentul European şi cu Comisia Europeană la acest nivel, a încercat să răspundă unora dintre întrebările ridicate de public referitor la studiile clinice, mai ales la caracterul etic al testării unor medicamente şi la relaţia cu firmele care produc aceste medicamente, relaţia acestor firme cu clinicienii, cu medicii care efectuează studiile şi cu potenţialele efecte adverse ale medicamentelor.