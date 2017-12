Fără suplimente de masă

Primăria Grădina a acordat, în ianuarie, suplimente de masă pentru a compensa salariile mici ale funcţionarilor publici din administraţia locală, însă luna următoare nu s-au mai acordat din cauza bugetului prea mic din acest an. „În prima lună a anului am acordat suplimente de masă funcţionarilor publici ai Primăriei pentru că, dintr-un salariu de 500 de lei, cu greu se poate supravieţui, însă în februarie nu ne-am mai permis să le acordăm pentru că era o cheltuială mult prea mare la bugetul nostru mic. Noi am avut intenţii bune, însă nu avem cum să ne descurcăm dacă acordăm în continuare suplimentele de masă”, a declarat primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.