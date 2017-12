Fără tarif de monitorizare pentru operatorii telecom

Operatorii de comunicaţii şi de servicii poştale cu venituri de peste 100.000 euro nu vor plăti pentru acest an tariful de monitorizare datorat Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), a anunţat instituţia. „Autoritatea încurajează astfel operatorii să continue investiţiile în extinderea reţelelor şi în inovaţie, spre beneficiul utilizatorilor finali", se arată într-un comunicat al ANCOM. Decizii similare au fost adoptate şi în ultimii doi ani. Tariful de monitorizare reprezintă mai puţin de 0,15% din cifra de afaceri a companiei. Potrivit legislaţiei, orice furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii, de servicii de comunicaţii destinate publicului sau de servicii poştale care are venituri anuale de peste 100.000 de euro sau o cifră de afaceri care depăşeşte această sumă are obligaţia să plătească ANCOM un tarif de monitorizare anual. În acest moment 1.865 de furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi de servicii poştale sunt autorizaţi la ANCOM, dintre care 1.489 sunt furnizori de reţele şi comunicaţii electronice şi 376 sunt furnizori de servicii poştale. Dintre aceştia, un număr de 316 furnizori, dintre care 252 sunt furnizori autorizaţi de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi 64 sunt furnizori de servicii poştale, au o cifră de afaceri sau venituri realizate exclusiv din aceste activităţi care depăşesc suma de 100.000 de euro anual.