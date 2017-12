Poliţiştii din Eforie încearcă să dea de urma unei adolescente, în vârstă de 14 ani, din Eforie Sud, care a dispărut de la domiciliu pe 18 aprilie. Potrivit oamenilor legii, Mihaela Nanu a plecat de acasă spunând că are de gând să meargă în parc, pentru a se întâlni cu prietenii ei. Până în prezent, aceasta nu s-a întors acasă. Oamenii legii spun că adolescenta a mai plecat de la domiciliu şi în alte rânduri, de fiecare dată aceasta revenind după câteva zile. Mihaela Nanu are 1,55 metri înălţime, constituţie atletică, păr roşcat, faţă rotundă, ochi căprui. Aceasta are un cercel în buza inferioară. Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.