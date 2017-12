„Fărâme de tandreţe” de la Gabriel Cotabiţă

Cunoscutul solist al anilor ’90, Gabriel Cotabiţă, revine pe scena muzicii româneşti cu un nou album, lansat ca un preambul al sărbătoririi Dragobetelui. Cântăreţul îşi lansează astăzi în capitală cel de-al şaptelea album muzical, intitulat „Fărâme de tandreţe”.

„Nu mi-am propus să fac o compilaţie cu cele mai bune cântece pe care le-am înregistrat pentru că, de fapt, toate au fost şi sunt frumoase. Sunt un interpret norocos, am avut parte de creaţii minunate. Nu eram hotărât ce piese să aleg, aşa că am scris titluri, am întrebat în dreapta şi-n stânga şi… s-au strâns prea multe! Am dat la o parte poveştile despre despărţire, cele încărcate cu prea multă durere, cele despre singurătate şi multe altele… şi aşa a rămas ceea ce veţi asculta: toate au câte ceva în comun… sunt cântece despre dragoste şi stările pe care aceasta le creează, sunt poveşti adevărate, instantanee de viaţă, de trăiri universal valabile”, a declarat Gabriel Cotabiţă. Cei ce îndrăgesc muzica solistului pot achiziţiona albumul direct de pe site-ul artistului.