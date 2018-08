FaraPenali: Azi, USR a devenit oficial un partid penal, pentru finanțare ilegală a campaniei electorale

20:46:50 / 25 Iulie 2018

Pentru Telegraf Online

Va este frica sa semnati articolul cretinetzilor de la Telegraf. Oricum trebuie sa stiti ca in momentul de fata se negociaza intre niste comisii speciale pentru ”Local Exposures & Influences” intre ruși și americani, debarcarea catre justitia ”aplicata” a catorva nume sonore. Mazare al vostru este unul din aceste nume. Din pacate Mazare si-a ales prost partea rusa. Nici israelienii nu-l mai tin in brate. O sa-l vedem curand dupa gratii. In Romania. Radule, citest asta? Problema voastra la Telegraf este ca sunteti niste provinciali imbecili fara nicio deschidere catre geopolitica si o tineti pe-a voastra cu articolase din astea de cafenea, unele preluate de la Antena 3 sau de la (inca) ne-condamnatul penal SR Stănescu, din care reies nu doar faptul ca sunteti niste jurnalisti prosti la propriu si slabi in meserie, dar si faptul ca tineti partea actualei coalitii de guvernare care are singura preocupare sa isi salveze liderii de puscarie. Credeti ca veti avea in curand curajul sa va aratati in public prin oras? Eu v-as sfatui sa luati exemplul lui Androneasca, putina cenusa in cap, putine indoieli, etc. Nimeni nu va uita vreodata ca Mazare al vostru a distrus orasul Constanta si ca Telegraf l-a promovat permanent ca pe sfintele moaste. Cretinilor!