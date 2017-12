Farmacie jefuită

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma mai multor indivizi care, în noaptea de marţi spre miercuri, au jefuit o farmacie din oraşul Mangalia. Oamenii legii spun că hoţii au reuşit să pătrundă în spaţiul comercial, situat la parterul unui bloc de pe strada Ion Creangă, după ce au spart unul dintre geamurile uşii de acces. Pentru că spaţiul era extrem de îngust, aceştia au pus un copil să se furişeze în interiorul farmaciei şi să fure banii din biroul în care erau păstraţi. Poliţiştii spun că hoţii au fugit cu aproape 2.000 de lei, banii reprezentînd încasările din zilele precedente. Sistemul de alarmă cu care farmacia este prevăzută nu s-a declanşat, aşa că hoţii au acţionat liniştiţi. Lovitura a fost descoperită abia ieri dimineaţă, de către angajaţii unităţii farmaceutice. „Am găsit geamul spart cînd am venit. Din păcate, farmacia noastră nu are camere de supraveghere, dar probabil că vom monta şi astfel de dispozitive după această întîmplare. Unitatea este monitorizată de o firmă de pază, dar dacă alarma nu a pornit, echipa de intervenţie nu a putut fi alertată”, a declarat Simona Rizu, de 31 de ani, asistent farmacist. Poliţiştii din Mangalia au demarat o anchetă pentru a da de urma autorilor, care urmează să fie cercetaţi sub aspectul săvîrşirii infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii spun că au deja un cerc de suspecţi.