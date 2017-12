Farmacii şi service-uri auto în benzinăriile OMV Petrom

OMV Petrom (SNP) a început implementarea unui nou model de business în cadrul rețelei sale de benzinării, prin care urmărește diversificarea gamei de produse și servicii disponibile pentru clienți, precum restaurante, farmacii, service-uri auto sau ghișee de unde pot fi achiziționate polițe de asigurare. "Este o premieră în România, însă acest model este validat internațional. Avem în vedere deschiderea, în cadrul benzinăriilor, de restaurante, farmacii, service-uri auto sau ghișee de unde pot fi achiziționate polițe de asigurare. Acestea vor funcționa în spații închiriate către parteneri OMV Petrom. Credem că există o tendință de creștere a ponderii serviciilor auxiliare în benzinării. Aceasta răspunde nevoilor clientului modern, foarte activ, de a avea acces dintr-un singur loc la o gamă extinsă de servicii și produse", a declarat, într-un comunicat, Adrian Nicolaescu, senior head of retail din OMV Petrom. Noul model de business a debutat, săptămâna trecută, prin deschiderea unui restaurant fast-food al companiei americane Subway într-o benzinărie a OMV Petrom din orașul Sibiu. Compania OMV Petrom, controlată de grupul austriac OMV, administrează în România o rețea de 545 stații de distribuție a carburanților, din care 392 operate sub brandul Petrom și 153 sub brandul OMV.