Farmaciile nu mai suportă sărăcia...

Farmaciile constănţene supravieţuiesc, de mai bine de doi ani, la limită. Şi asta din cauza întârzierilor uriaşe cu care îşi recuperează banii plătiţi de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa pentru reţetele compensate şi gratuite. În tot acest timp, marile lanţuri farmaceutice au fost nevoite să împrumute bani pentru a supravieţui, iar multe dintre farmaciile mici se apropie de faliment şi se bazează pe micile vânzări cu banii jos (produse cosmetice, produse de igienă personală, pastile necompensate etc.). „Acum, aşteptăm să ni se deconteze sumele aferente reţetelor pe care le-am eliberat în noiembrie 2011! Prin contractul pe care l-am semnat cu CJAS Constanţa, plăţile către noi ar trebui efectuate în termen de şase luni. Contractul a fost deja depăşit cu cinci luni”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea. În medie, CJAS Constanţa decontează, lunar, între 13 şi 17 milioane de lei pentru medicamentele eliberate în baza reţetelor gratuite sau cu diverse grade de compensare. Numai cele peste 100 de farmacii din municipiul Constanţa au de recuperat mai bine de o sută de milioane de lei pentru prescripţiile din noiembrie 2011. Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor, Vasile Rizea, în ultima perioadă, cinci afaceri cu spiţerii au fost vândute. „Dacă afacerile mergeau bine, nu le vindea nimeni. S-au vândut pentru că nu se mai descurcă nimeni în condiţiile actuale. Unele farmacii mai au puţine medicamente pe rafturi. Din cauza restanţelor foarte mari, furnizorii au oprit aprovizionările. Sincer, nu ştiu cât timp vom mai suporta presiunile acestea iar, acum, am înţeles că CJAS Constanţa are şi conturile blocate din cauza unor datorii mai vechi înregistrate către Spitalul de Urgenţă. Deci, nu ştim când ne vom primi banii”, a mai afirmat Vasile Rizea.

EXPORTUL PARALEL, O ALTĂ PROBLEMĂ Rafturile spiţeriilor mai rămân goale şi din cauza exporturilor paralele de medicamente. „Se permite această practică ceea ce nu este în regulă. Ce înseamnă, de fapt, exportul paralel? O firmă importă în România un medicament la un preţ mic iar o alta îl exportă la un preţ mult mai mare, pentru că, peste graniţe, valorează probabil de câteva ori mai mult decât la noi. Sunt medicamente pentru toate afecţiunile pe care oamenii le aşteaptă dar care, din cauza exportului paralel, nu mai ajung în farmacii”, a explicat Vasile Rizea. În aceste condiţii, pacienţii sunt nevoiţi să achiziţioneze echivalente, dar la preţuri mult mai mari.

PILULELE IEFTINE, SCOASE DE LA COMPENSARE Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Ministerului Sănătăţii există discuţii pentru scoaterea medicamentelor foarte ieftine din listele celor cu grad de compensare. În opinia lui, ideea este bine primită de spiţeri pentru că banii care vor rămâne vor putea fi îndreptaţi către sporirea gradului de compensare în cazul tratamentelor costisitoare. „În această categorie a medicamentelor foarte ieftine dar care beneficiază de un grad de compensare intră, în special, expectorantele. Este ilogic să compensezi un astfel de sirop de tuse, de exemplu, care costă până în 5 lei, în timp ce medicamente de sute sau mii de lei nu sunt incluse în nicio listă de compensare. Ar fi foarte bine dacă s-ar lua această măsură, dar totul rămâne la decizia Ministerului Sănătăţii şi a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate”, a declarat preşedintele Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Vasile Rizea. La ora actuală, peste 600 de farmacii din întreaga ţară au pus lacăte pe uşi din cauza plăţilor întârziate.