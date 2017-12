Farmaciile, pe muchie de cuţit

Farmaciştii din Constanţa sunt la limita falimentului. Spiţerii susţin că banii de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa vin cu foarte mari întârzieri şi nu cred că mai rezistă prea mult timp presiunii exercitate de producătorii şi distribuitorii de medicamente cărora le datorează sume importante. Potrivit preşedintelui Colegiului Farmaciştilor din Constanţa, Nicolae Rizea, ultimele plăţi efectuate au fost pentru decontarea prescripţiilor compensate şi gratuite eliberate în iulie şi facturate în august 2011! „Săptămâna trecută, în conturile farmaciilor din judeţ au fost viraţi 13.163.000 lei, reprezentând reţetele onorate în iulie şi facturate în august 2011”, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al CJAS Constanţa, Lămâiţa Antochi. Din punctul de vedere al Casei, întârzierile nu sunt foarte mari deoarece, potrivit contractului cadru încheiat cu spiţerii, plăţile se fac în termen de 180 de zile, plus 30 de zile. Cu alte cuvinte, termenul legal de plată a facturilor pe o singură lună este de... şapte luni! Chiar şi aşa, la un calcul aritmetic simplu reiese că farmaciştii sunt cu aproape trei luni în urmă cu primirea banilor. Situaţia aceasta persistă de câţiva ani, timp în care marile lanţuri farmaceutice au fost nevoite să împrumute bani pentru a supravieţui, iar multe dintre farmaciile mici se apropie de faliment şi se bazează pe micile vânzări cu banii jos (produse cosmetice, produse de igienă personală, pastile necompensate etc.). „Sperăm şi noi să primim veşti mai bune, să se schimbe în bine situaţia, dar ne descurcăm destul de greu. Presiunea furnizorilor asupra noastră este foarte mare pentru că am intrat într-un cerc vicios: Casa nu ne dă banii la timp iar noi nu ne putem plăti furnizorii. Lucrul acesta face ca rafturile unor farmacii să fie aproape goale. Sunt medicamente care nu se mai găsesc pentru că distribuitorilor le convine mai mult să le trimită la export, la preţuri de trei ori mai mari decât dacă le-ar vinde aici”, a precizat Vasile Rizea. Unele unităţi farmaceutice au scăpat de presiunea furnizorilor şi au cedat creanţele Casei de Asigurări. Asta înseamnă că furnizorii de medicamente trag la răspundere direct CJAS pentru neplata facturilor. Decizia acestor spiţeri nu este tocmai cea mai bună pentru că, astfel, distribuitorii le pot furniza doar 75% din necesarul lunar de medicamente. Farmaciştii susţin că sunt pe marginea prăpastiei şi nu vor mai putea susţine sănătatea constănţenilor din buzunarele proprii. Trebuie să se găsească soluţii cât mai curând.