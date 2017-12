Farsă cu bin Laden, pentru Bush

Mai mulţi actori australieni, dintre care unul deghizat în Osama bin Laden, au reuşit să se apropie la o distanţă de zece metri de hotelul din Sydney, unde se află preşedintele american, George W. Bush, înainte de a fi arestaţi. Umoriştii, vedete ale unui program satiric al postului de televiziune ABC, se aflau în trei false limuzine oficiale cu steguleţe canadiene, ca şi cum ar fi făcut parte din delegaţia canadiană de la Forumul Asia-Pacific (APEC). Însoţite de false gărzi de corp în costume sobre, cele trei limuzine au reuşit să treacă de un punct de control al poliţiei, înainte de a fi oprite în apropierea hotelului InterContinental de la Sydney, unde este cazat Bush. Poliţia a arestat 11 membri ai echipei. ”Făceau o farsă”, a explicat Peter Ritchie, purtătorul de cuvînt al Australian Broadcasting Corporation (ABC). Poliţia a anunţat că cei 11 au fost eliberaţi pe cauţiune, după ce au fost inculpaţi pentru intrarea într-o zonă cu acces restricţionat. Acest cap de acuzare este posibil graţie unor legi speciale în vigoare pentru APEC.

Din cauza venirii liderilor APEC şi în special a lui Bush, Sydney s-a transformat într-o fortăreaţă. Autorităţile au construit o barieră de securitate pentru a ţine la distanţă manifestanţii sau eventualii terorişti. Restricţiile de deplasare sînt severe, iar opera, obiectiv turistic emblematic, este închisă publicului. Summit-ul APEC va avea loc sîmbătă şi duminică. Pînă atunci însă, preşedintele american a avut mai multe întrevederi cu participanţii la summit. În cursul zilei de ieri, spre exemplu, George W. Bush a anunţat că va merge la Jocurile Olimpice de la Beijing, în vara anului 2008, după ce a acceptat invitaţia omologului său chinez, Hu Jintao. “Hu ne-a invitat pe mine, pe Laura şi familia noastră la Jocurile Olimpice şi, evident, ardeam de nerăbdare să accept”, a spus Bush.

Din păcate, preşedintele american nu are parte de prea multe momente liniştite, pentru că un sondaj publicat ieri în SUA arată că majoritatea americanilor (51%) vor o anchetă a Congresului în legătură cu acţiunile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui său, Dick Cheney, înainte, în timpul şi după atentatele din 11 septembrie 2001. Înainte de împlinirea a şase ani de la atacurile teroriste care au vizat New York-ul şi Washington-ul, o treime dintre persoanele chestionate (32%) sînt de părere că ar trebui iniţiată imediat, în Camera Reprezentanţilor, o procedură de destituire a lui Bush şi a lui Cheney. Potrivit acestui sondaj realizat de institutul Zogby pentru organizaţia “0911truth.org”, peste două treimi (67%) dintre americani consideră că, pe lîngă altele, comisia însărcinată cu anchetarea atentatelor din 11 septembrie ar fi trebuit să investigheze şi prăbuşirea inexplicabilă a unui alt imobil din World Trade Center, la aproape opt ore după atentatele ce au vizat Turnurile Gemene. În clădirea cu 47 de etaje care s-a prăbuşit în 11 septembrie 2001, la ora 17.20, se aflau birouri ale serviciilor de intervenţie din New York, ale CIA, ale Departamentului Apărării şi ale Serviciului pentru Imigraţie. Sondajul a fost realizat telefonic, în perioada 23 - 27 august, pe un eşantion de 1.000 de adulţi şi are o marjă de eroare de 3,1%.