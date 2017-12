Farsa Google pentru utilizatorii Gmail a iscat reacții negative

Google a pus la cale o nouă păcăleală pentru data de 1 aprilie care pare să se fi întors împotriva companiei americane după ce numeroși utilizatori ai serviciului de poștă electronică Gmail au reclamat faptul că gluma nu a avut efecte prea vesele pentru ei, conform publicației britanice The Telegraph.

Google a adăugat în serviciul Gmail un buton de "send" mai special, "Send + Mic Drop" care nu permite răspunsul la mesaj, asigurând încheierea unilaterală a lanțului de e-mailuri odată cu apariția unui mic gif în care unul dintre minioni (personajele animate din filmele "Despicable Me" și "Minions"), purtând pe cap o coroană regală, lasă să-i scape din mână microfonul cu un gest de sfidare și superioritate, care semnifică tocmai faptul că discuția s-a încheiat nemaifiind nimic de spus.

Acest buton era plasat exact lângă butonul normal de "send" și încheia orice posibilitate de răspunde la un e-mail expediat prin intermediul său. Această funcție specială, de 1 aprilie, a fost scoasă din cadrul Gmail încă de vineri dimineață, după ce a provocat numeroase reacții de nemulțumire din partea utilizatorilor. Mulți dintre utilizatorii Gmail care au intrat pe forumurile companiei s-au plâns că nu văd partea amuzantă a acestei păcăleli și că, mai rău decât atât, activarea din greșeală a acestui buton le-a creat probleme la serviciu sau i-a făcut să piardă interviuri pentru un loc de muncă sau chiar să fie dați afară.

"Azi, Gmail vă ajută să aveți mereu ultimul cuvânt în orice mesaj e-mail prin Mic Drop", anunța compania Google introducerea acestui serviciu. "Pur și simplu răspundeți la orice e-mail folosind noul buton 'Send + Mic Drop'. Mesajele dumneavoastră vor ajunge la destinatari și va fi ultima oară când veți mai auzi ceva dinspre ei. Într-adevăr, chiar dacă vor încerca să răspundă, nu veți vedea răspunsul".

"Am trimis un e-mail cu CV-ul meu primei persoane care dorea să mă cheme la un interviu după mai multe luni de tatonări", scrie un user pe forumul Google Help. "Am apăsat pe butonul greșit și l-am trimis cu (funcția) mic drop. Ei bine, cred că trebuie să-mi iau gândul de la acest loc de muncă. Nu am cuvinte să vă descriu cât sunt de nervos acum... Un click, UN SINGUR CLICK și am pierdut un loc de muncă. La naiba! Nu e deloc amuzant Google".

Un alt utilizator de Gmail a scris că și-a pierdut serviciul din cauza acestei păcăleli. "Eu sunt scriitor și aveam un termen limită de respectat. I-am trimis articolele șefei mele și nu am mai primit niciun răspuns de la ea. Din greșeală am trimis mesajul prin butonul Send + Mic Drop. Era vorba de niște corecturi necesare în articolele mele și nu am mai primit niciun răspuns. Șefa mea nu a gustat gluma cu animația Mic Drop și și-a imaginat că am luat în râs sugestiile pe care mi le-a făcut. Tocmai am primit un mesaj voice mail de la ea și este foarte nervoasă. Așa am aflat și eu despre această păcăleală 'extraordinar de amuzantă'".

"Este o prostie și nu are ce căuta într-un serviciu de email. Ar trebui să fie ceva opțional. Eu îmi folosesc mereu contul de Gmail (la fel ca mulți alții) pentru afaceri", a scris un alt utilizator.

Alți utilizatori au observat că butonul "Mic Drop" înlocuiește butonul folosit frecvent de "send and archive", aflat chiar lângă cel de "send", dacă serviciul de arhivare a mesajelor este activat. În plus, ambele butoane trimit mesaje pe care, în același timp, le și șterg din inbox. Mulți utilizatori ai funcției "send and archive" le-au trimis probabil minioni aroganți colegilor lor de muncă, partenerilor de afaceri sau, mai rău, șefilor.

Unii utilizatori au raportat și că funcția de Mic Drop nu funcționează corespunzător, în unele cazuri, mesaje trimise cu butonul normal, de "send", ajungând la destinație cu tot cu minionul care lasă să-i cadă microfonul și fără posibilitatea de a mai răspunde la ele.

Compania Google are o notorietate în legătură cu glumele pe care le face de 1 aprilie, însă de această dată a ajuns la concluzia că a mers puțin prea departe și a scos butonul "Send + Mic Drop" din interfața Gmail vineri dimineața, la doar 12 ore după ce l-a introdus.